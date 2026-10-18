Έσκαβαν για να χτίσουν διαμερίσματα και βρήκαν ένα μυστικό 1.750 ετών: Το «νόμισμα του Χάροντα» και τα χρυσά σκουλαρίκια σε ασύλητο παιδικό τάφο

Μια συγκινητική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως τις τρυφερές πτυχές του παρελθόντος στη Ρωμαϊκή Θράκη, υπενθυμίζοντάς μας ότι πίσω από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα κρύβονται πάντα προσωπικές, ανθρώπινες ιστορίες.

Στην καρδιά της σημερινής Βουλγαρίας, η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως έναν παιδικό τάφο 1.750 ετών, ο οποίος παρέμενε ασύλητος στο πέρασμα των αιώνων. Τα κτερίσματα που το μικρό παιδί στο αιώνιο ταξίδι του —δύο περίτεχνα χρυσά σκουλαρίκια και ένα χάλκινο νόμισμα— δεν αποτελούν απλώς πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα.

Αποτελούν μια σιωπηλή μαρτυρία της γονεϊκής αγάπης, του θρήνου και των ταφικών εθίμων μιας άλλης εποχής, προσφέροντας παράλληλα ένα σπάνιο παράθυρο στην καθημερινότητα της Αυγούστας Τραϊανής, ενός από τα πιο ακμάζοντα αστικά κέντρα της ρωμαϊκής περιφέρειας.

Ένας παιδικός τάφος που περιέχει δύο χρυσά σκουλαρίκια και ένα νόμισμα που κόπηκε επί του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυρηλιανού αποκαλύφθηκε στη βουλγαρική πόλη Στάρα Ζαγόρα, προσφέροντας μια προσωπική ματιά στη ζωή και τον θάνατο σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ρωμαϊκής Θράκης.

Το χρονικό της ανακάλυψης και το εύρημα-κλειδί

Η ταφή ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών που πραγματοποίησε το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της Στάρα Ζαγόρα σε οικόπεδο που προοριζόταν για την ανέγερση νέου κτιρίου κατοικιών και γκαράζ.

Κάτω από τη σύγχρονη πόλη, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα εκτεταμένο ρωμαϊκό νεκροταφείο που περιλαμβάνει 135 τάφους, οι οποίοι χρονολογούνται από τα τέλη του 2ου έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη προήλθε από την ταφή ενός παιδιού, όπου βρέθηκαν δύο χρυσά σκουλαρίκια μαζί με έναν αντωνινιανό (antoninianus), ο οποίος εκδόθηκε επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού.

Το νόμισμα, το οποίο κόπηκε στη Σερδική (σημερινή Σόφια) μεταξύ 274 και 275 μ.Χ., παρέχει ένα σημαντικό χρονολογικό στοιχείο, με τους αρχαιολόγους να τοποθετούν την ηλικία του τάφου περίπου στην ίδια περίοδο.

Μια παιδική ταφή έξω από τα τείχη της Αυγούστας Τραϊανής

Το παιδί είχε ταφεί με το κεφάλι στραμμένο προς τη δύση και τα πόδια προς την ανατολή. Δίπλα στα λείψανά του, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο χρυσά σκουλαρίκια και ένα ρωμαϊκό νόμισμα — αντικείμενα που διασώθηκαν για σχεδόν 1.750 χρόνια. Η ταυτότητα του παιδιού και οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν άγνωστες.

Η παρουσία των χρυσών κοσμημάτων υποδηλώνει ότι πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα συνόδευαν την ταφή, αν και αυτό δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η κοινωνική θέση της οικογένειας. Το νόμισμα εγείρει μια άλλη ενδιαφέρουσα πιθανότητα. Ενδέχεται να είχε μια σημασία πέρα από τη χρηματική του αξία.

Στις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές ταφικές παραδόσεις, τα νομίσματα τοποθετούνταν μερικές φορές μαζί με τον νεκρό ως πληρωμή για τον Χάροντα, τον μυθικό πορθμέα που μετέφερε τις ψυχές στον Κάτω Κόσμο. Αν και ο σκοπός του στη συγκεκριμένη ταφή παραμένει άγνωστος, το νόμισμα ίσως αντανακλά τις πεποιθήσεις γύρω από τον θάνατο και το ταξίδι στη μεταθανάτια ζωή.

Το ευρύτερο νεκροταφείο αποκαλύπτει επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ταφή. Από τους 135 τάφους που τεκμηριώθηκαν, μόνο τέσσερις περιείχαν υπολείμματα καύσης, ενώ οι υπόλοιποι αφορούσαν ταφή σωμάτων (ταφή εγκιβωτισμού). Ορισμένοι τάφοι ήταν καλυμμένοι με ρωμαϊκά κεραμίδια, τούβλα ή λίθινες πλάκες, ενώ άλλοι ήταν απλοί, ακάλυπτοι ταφικοί λάκκοι.

Αυγούστα Τραϊανή: Η ευημερούσα πόλη της Ρωμαϊκής Θράκης

Η παιδική ταφή χρονολογείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυγούστα Τραϊανή (Augusta Traiana) αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ρωμαϊκής επαρχίας της Θράκης. Η πόλη αναπτύχθηκε επί αυτοκράτορα Τραϊανού στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και άκμασε κατά τους επόμενους αιώνες.

Τοποθετημένη στην εύφορη θρακική πεδιάδα, εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο διοικητικό και οικονομικό κέντρο, καταλαμβάνοντας παραδοσιακά τη δεύτερη θέση σε σπουδαιότητα μετά τη Φιλιππούπολη (το σημερινό Πλόβντιβ). Το αστικό της τοπίο περιλάμβανε επιβλητικές οχυρώσεις, δημόσια λουτρά, λιθόστρωτους δρόμους και μνημειώδη πολιτικά κτίρια.

Επί Μάρκου Αυρηλίου, η Αυγούστα Τραϊανή απέκτησε το δικαίωμα να κόβει το δικό της χάλκινο νόμισμα, γεγονός που μαρτυρά την εδραιωμένη θέση της στο ρωμαϊκό επαρχιακό σύστημα. Τμήματα της αρχαίας πόλης είναι ορατά στη Στάρα Ζαγόρα ακόμη και σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της αρχαιολογικής αγοράς (forum), τμημάτων του ρωμαϊκού οδικού δικτύου και των καταλοίπων δημόσιων κτιρίων.

Ένα νόμισμα από τη βασιλεία του αυτοκράτορα Αυρηλιανού

Το νόμισμα που ανακτήθηκε από τον παιδικό τάφο ανήκει στη βασιλεία του Αυρηλιανού, ο οποίος κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το 270 έως το 275 μ.Χ. Η βασιλεία του ακολούθησε δεκαετίες πολιτικής αστάθειας και στρατιωτικών συγκρούσεων, γνωστών ως η Κρίση του Τρίτου Αιώνα.

Ο Αυρηλιανός έγινε διάσημος επειδή αποκατέστησε τον αυτοκρατορικό έλεγχο σε εδάφη που είχαν αποσχιστεί από τη Ρώμη. Ο αντωνινιανός που ανακαλύφθηκε στη Στάρα Ζαγόρα κόπηκε στη Σερδική, μια άλλη σημαντική ρωμαϊκή πόλη στα Βαλκάνια, κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του.

Η παρουσία του στον τάφο αποδεικνύει ότι η ταφή δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί πριν από την κοπή του νομίσματος, αν και η ακριβής ημερομηνία του ενταφιασμού παραμένει αβέβαιη. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου ρωμαϊκού νεκροταφείου που χρησιμοποιούνταν για σχεδόν τρεις αιώνες, όπου οι τάφοι των κατοίκων της Αυγούστας Τραϊανής συνεχίζουν να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις ταφικές πρακτικές σε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θράκης.