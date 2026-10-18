Γαλλία: 17χρονη έχασε το μάτι της κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδήλωσης για το υψηλό κόστος διαβίωσης

Όταν οι δρόμοι μετατρέπονται σε πεδίο συγκρούσεων, το «τίμημα» της βίας, δεν αποτιμάται μόνο σε σπασμένες βιτρίνες και καμένες υποδομές, αλλά και σε σοβαρούς ανθρώπινους τραυματισμούς ή και σε απώλεια της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Midi Libre, η εισαγγελία της Μυλούζης προσέφυγε την Κυριακή στην IGPN (Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας), αφού μια 17χρονη έφηβη, έχασε οριστικά το μάτι της κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, ενάντια στο υψηλό κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Γαλλικό Τύπο, πιθανότατα τραυματίστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψης όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καμία πληροφορία.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διαλεύκανση των συνθηκών των επεισοδίων, που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτερο Ρήνο (Haut-Rhin), στο περιθώριο των τεταμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Η εισαγγελία ανέθεσε στην αντιπροσωπεία της IGPN στο Μετς τη διενέργεια «αυτεπάγγελτης έρευνας για επιβαρυντική βία», διευκρίνισε ο εισαγγελέας της πόλης, Νικολά Ετζ, σε δελτίο τύπου.

Μια «οριστική απώλεια»

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, το θύμα είναι «μια νεαρή γυναίκα ηλικίας 17 ετών, γεννημένη στη Μυλούζη », ανέφερε ο ίδιος. «Δυστυχώς, παρά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, η απώλεια του αριστερού της ματιού είναι οριστική», πρόσθεσε.

🔴 INFO – #FaitsDivers : À #Mulhouse, une adolescente de 17 ans a perdu un œil après avoir été grièvement blessée au visage lors de la mobilisation du 17 octobre. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. 👉 Les investigations ont été confiées à l’IGPN, la police des polices, afin de déterminer les circonstances précises des faits et l’origine de la blessure. — FranceNews24 (@FranceNews24) October 18, 2026



Οι έρευνες θα πρέπει να «καθορίσουν το ακριβές χρονικό των γεγονότων, που οδήγησαν σε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό», υπογράμμισε ο εισαγγελέας. Αυτές «θα είναι αναγκαστικά σύνθετες, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των παρευρισκόμενων και τον εξαιρετικά δύσκολο χαρακτήρα των επιχειρήσεων διατήρησης της τάξης που πραγματοποιήθηκαν», εκτίμησε.

Μια διαδήλωση που ξεφεύγει από τον έλεγχο

Η διαδήλωση της 17ης Οκτωβρίου, που συγκέντρωσε περίπου χίλια άτομα στην πόλη του Ρήνου, εκτροχιάστηκε το απόγευμα, όταν ομάδες επιτέθηκαν σε καταστήματα και δημόσια περιουσία, είχε αναφέρει η νομαρχία το βράδυ του Σαββάτου (17/10/2026).

Ο δικαστικός λειτουργός επισημαίνει ότι μια ομάδα περίπου 400 ατόμων προσπάθησε ειδικότερα να εισβάλει στο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης χρησιμοποίησαν τότε «δακρυγόνα για την προστασία των ταξιδιωτών» και δέχθηκαν ως απάντηση «άμεσες επιθέσεις και ρίψη πυροτεχνημάτων».

«Ένα μέρος αυτής της ομάδας κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το εμπορικό κέντρο της Μυλούζης, όπου οι αστυνομικοί έκαναν ξανά χρήση δακρυγόνων «απέναντι στην απόπειρα λεηλασίας αρκετών καταστημάτων», διευκρινίζει.

Αργότερα, γύρω στις 17:50, μια πρώτη πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας, ανέφερε «ότι μια γυναίκα είχε παραληφθεί από την πυροσβεστική φέροντας σοβαρό τραύμα στο μάτι», αφηγήθηκε.

Εκτός από την απόπειρα εισβολής στον σταθμό, η νομαρχία έκανε λόγο για τέσσερα λεηλατημένα καταστήματα και σπασμένες στάσεις λεωφορείων και τραμ. Συνελήφθησαν δέκα άτομα, εκ των οποίων τα έξι τέθηκαν υπό κράτηση.