Μαρινάκης σε Κουφονικολάκου: «Πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»

«Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του» τονίζει, μεταξύ αλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την κριτική που του άσκησε για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακροδεξιά.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει:

«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;

2. ⁠Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;

3. ⁠Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;

Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».

Για την ιστορία, όπως αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, «ολόκληρη η απάντηση που είχα δώσει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου»:

Το βίντεο της Θεώνης Κουφονικολάκου

Στην βιντεοσκοπημένη ανασκόπηση της εβδομάδας, που δημοσίευσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στα social media, στρέφει τα βέλη της κατά της κυβέρνησης και των στελεχών της.

Αναφερόμενη ειδικότερα σε ερώτηση που ετέθη στον Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρει: «Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει κάτι πάρα πολύ απλό. Καταδίκασε η ΝΔ την δολοφονική νεοναζιστική δολοφονική επίθεση σε βάρος αντιφασίστα στην Ελευσίνα;».

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ παρουσίασε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εδώ η απόκριση της ΝΔ φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και μετρούν, ενώ δεν θα έπρεπε, την επιρροή του Ηλία Κασιδιάρη, γεγονός που ενόψει της εμφάνισης του κόμματος Σαμαρά, κάποιον εξυπηρετεί. Ποιον άραγε;», διερωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου.