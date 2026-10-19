Αμόλυβδη βενζίνη: Τι αναφέρει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 168092 ΕΞ 16-10-2026) για τη χορήγηση της επιδότησης στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Ο σκοπός της απόφασης είναι o καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης της αμόλυβδης βενζίνης, του ύψους και της διάρκειας της επιδότησης αυτής, ο τρόπος υπολογισμού της και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Και αποδέκτες της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Επίσης επισημαίνεται πως το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 0,08 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων από τη 17η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Ακόμη στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

1. Για τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τα διυλιστήρια το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) αμόλυβδης βενζίνης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων. Εάν οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια εντός του χρονικού διαστήματος από 17 έως και 31 Οκτωβρίου 2026 περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και στους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 5.

2. Για τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τους εισαγωγείς καυσίμων, το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) αμόλυβδης βενζίνης από εισαγωγή, που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η έκπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων. Εάν οι λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τους εισαγωγείς καυσίμων εντός του χρονικού διαστήματος από 17 έως και 31 Οκτωβρίου 2026 περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και στους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις λοιπές εταιρίες εμπορίας στους εισαγωγείς καυσίμων, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 5.

3. Εάν έχουν διατεθεί ποσότητες καυσίμων από τα διυλιστήρια ή τους εισαγωγείς καυσίμων κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως και 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν τιμολογηθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας χωρίς έκπτωση, για τα καύσιμα αυτά εκδίδεται πιστωτικό και νέο χρεωστικό τιμολόγιο και παρέχεται η σχετική έκπτωση.

4. Η επιδότηση του άρθρου 3 χορηγείται άπαξ για την αμόλυβδη βενζίνη στους αποδέκτες της παρ. 2 του άρθρου 2. Η αμόλυβδη βενζίνη δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά τη διάθεσή της στην εσωτερική αγορά προς τους τελικούς καταναλωτές.

Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται από τη 17η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026

(α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς,

(β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες και

(γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας.

Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται από τη 17η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026 προς τις εγχώριες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, εάν οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς από αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε διυλιστήριο καταθέτουν στο διυλιστήριο εντός 10 ημερών από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της επιδότησης συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων αμόλυβδης βενζίνης που διέθεσαν προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το χρονικό διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας. Εάν μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων υποχρεούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλήσεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντας αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων από τον οποίο προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

2. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τους εισαγωγείς καυσίμων αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων από εισαγωγή που τιμολογούνται από τη 17η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026

(α) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς,

(β) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τους βιομηχανικούς πελάτες και

γ) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων για διάθεση στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν από τις εταιρίες εμπορίας στην εσωτερική αγορά. Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται από τη 17η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026 προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, εάν οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του χρονικού διαστήματος της επιδότησης προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τους εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς από αυτές.

Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία εμπορίας καυσίμων υποχρεούται να επιστρέψει στον εισαγωγέα καυσίμων την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

3. Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε εισαγωγέα καυσίμων καταθέτουν στον εισαγωγέα καυσίμων εντός 10 ημερών από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της επιδότησης συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων αμόλυβδης βενζίνης που διέθεσαν προς λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτήλογιστή της εταιρίας εμπορίας. Εάν μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, υποχρεούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλήσεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντας αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

Μετακύλιση της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές

1. Οι επιδοτήσεις της παρ. 2 μετακυλίονται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης αμόλυβδης βενζίνης επί του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

3. Οι επιδοτούμενες ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης δύναται να διατεθούν κατά περίπτωση από τα πρατήρια υγρών καυσίμων και να καταναλωθούν από τους τελικούς καταναλωτές και πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2026, εφόσον υπάρχουν ποσότητες στην αγορά οι οποίες διατέθηκαν από τους αποδέκτες της παρ. 2 του άρθρου 2 με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.

Διαδικασία Καταβολής της επιδότησης

1. Τα διυλιστήρια αποστέλλουν εντός 20 ημερών από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της επιδότησης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του διυλιστηρίου, το αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων αμόλυβδης βενζίνης που διέθεσαν οι ίδιες και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων που τους απεστάλησαν από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, υπολογίζοντας τυχόν απομείωση αυτών, βάσει των τιμολογήσεων των εταιριών εμπορίας προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν εντός 20 ημερών από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της επιδότησης στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εισαγωγής καυσίμων, το αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν εντός του διαστήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων αμόλυβδης βενζίνης που διέθεσαν οι ίδιοι και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων που τους απεστάλησαν από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, υπολογίζοντας τυχόν απομείωση αυτών, βάσει των τιμολογήσεων των εταιριών εμπορίας προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες.

3. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω παραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016.

4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.