Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

Βαρύ πένθος επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη από ανακοπή. Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Πανιώνιο και ανήκε στον Ηλυσιακό παίζοντας ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι, είχε αισθανθεί αδιαθεσία σε αγώνα στις 4 Οκτωβρίου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

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O Γιώργος Λυμπέρης
Πηγή: Soccer live.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ πένθος επικρατεί στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από την τραγική είδηση του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος πέθανε από ανακοπή.
  • Στις 4 Οκτωβρίου ο 17χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια αγώνα και λίγες ώρες αργότερα υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν πέρσι στο τμήμα Κ17 του Πανιωνίου, μετακινήθηκε το καλοκαίρι στον Ηλυσιακό και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός παίκτης στον Π.Α.Σ. Γαλατσίου.

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Βαρύ πένθος στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από την γνωστοποίηση της τραγικής είδησης του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος πέθανε από ανακοπή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Soccer live.gr, στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό, ο 17χρονος αθλητής, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε να αντικατασταθεί. Λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, υπέστη, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, καρδιακή ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν πέρσι στο τμήμα Κ17 του Πανιωνίου, από όπου μετακινήθηκε το καλοκαίρι στον Ηλυσιακό, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός παίκτης στον Π.Α.Σ. Γαλατσίου.

Οι ανακοινώσεις των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε

ΠΑΣ Γαλάτσι

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μας. Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, που από το περασμένο καλοκαίρι έγινε μέλος της οικογένειας μας.
Μέσα σε λίγους μήνες ο Γιώργος έγινε ένας από εμάς.

Όπως κέρδισε την θέση του στην 11αδα μας κέρδισε και μία μοναδική θέση στην καρδιά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ. Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια τα λόγια είναι φτωχά. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Τους ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια.

Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Θα είσαι πάντα ένας από εμάς.

Καλό ταξίδι.

Οι συμπαίκτες σου, οι προπονητές σου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Γαλάτσι»

Ηλυσιακός

«Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια»

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

«Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια»

Νεοπεντελικός

«Το σωματείο του Νεοπεντελικού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 17 ετών, από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, δίνοντας μια πολύ δυνατή μάχη για 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έμελλε ο αγώνας εναντίον της ομάδας μας να είναι ο τελευταίος του Γιώργου.

Καλό παράδεισο Γιώργο, ελπίζουμε τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο στον ουρανό μαζί με τα άλλα παιδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που τόσο άδικα έχουν φύγει και μακάρι να είσαι ο τελευταίος».

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