Γαλλία: Συνελήφθη «ύποπτος ακροαριστερός» για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ – Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα

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Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Γαλλίας περνά η έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός υποπτου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP)

Το προφίλ του υπόπτου

Ο συλληφθείς, ένας άνδρας 40 ετών, είναι γνωστός για την συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου – φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Παρόλο που η εισαγγελία της Λιμόζ είχε αρχικά ξεκινήσει έρευνα για «καταστροφή περιουσίας με επικίνδυνα μέσα στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας», η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (SDAT) ανέλαβε επίσημα την υπόθεση αυτή την Τρίτη.

Σημειώνεται πως το δίκτυο BFMTV, που επίσης επικαλείται πηγές, αναφέρει πως ο ύποπτος που συνελήφθη είναι 34 ετών.

Η επίθεση και οι ζημιές

Το Σάββατο, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους και η Λιμόζ.



Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο για να το πυρπολήσουν.

🔴Le principal suspect de l’incendie de la mairie de Limoges, interpellé par le Raid ce matin

➡️ https://t.co/goRRaYjJWf https://t.co/Hg1N7BJayn — Le Parisien (@le_Parisien) October 20, 2026



Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάσθηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

⚡️🇫🇷 La mairie de #Limoges est toujours en feu, le clocher s’est effondré. #17octobre L’incendie a été déclenché en marge de la mobilisation nationale du 17 octobre. Après une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, des violences ont éclaté en fin de parcours : des individus cagoulés ont brûlé des véhicules de police (dont au moins une voiture de la police municipale devant la mairie), brisé des vitres et mis le feu à l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée, vers 17 h-18 h). Le feu s’est propagé dans une aile, a atteint la charpente et le toit. Le campanile historique s’est effondré dans la soirée, et une partie importante de la toiture a été détruite. — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 17, 2026



Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

De nouvelles images montrant l’ampleur des dégâts après l’incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. https://t.co/MrD0yL23Lq — Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026

Πολλές επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκαν επίσης, ενώ «άτομα τέθηκαν επίσης στο στόχαστρο, ορισμένες φορές με βίαιο τρόπο, στο περιθώριο των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο», υπογράμμισε σε δήλωσή της η εισαγγελέας της Λιμόζ, Εμιλί Αμπράντες.

Στη Λιμόζ την Παρασκευή ο Λεκορνί

Στη Λιμόζ αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον απόηχο των δραματικών γεγονότων του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου.

Οι εικόνες της καταστροφής συγκλόνισαν ολόκληρη τη Γαλλία.

Ο δήμαρχος της πόλης απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για την εφαρμογή ενός «Σχεδίου Μάρσαλ» και τη διάθεση «μιας βροχής εκατομμυρίων» για την ανοικοδόμηση του δημαρχείου, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι «το Κράτος απέτυχε».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι το δημαρχείο θα αναστηλωθεί με τη συνδρομή του κράτους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για το σύμβολο ενός έθνους που ούτε θα ηττηθεί ούτε θα τρομοκρατηθεί».