Γαλλία: Συνελήφθη «ύποπτος ακροαριστερός» για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ – Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα

Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Γαλλίας πέρασε η έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, μετά τη σύλληψη υπόπτου που συνδέεται με το ακροαριστερό κίνημα και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S. Το ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές με κατάρρευση της στέγης και του καμπαναριού κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο κινητοποιήσεων για το κόστος διαβίωσης. Στην πόλη αναμένεται να μεταβεί ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ενώ ο δήμαρχος ζητεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την ανοικοδόμηση, καταλογίζοντας κρατική αποτυχία.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία Λιμόζ διαδηλώσεις
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Γαλλίας περνά η έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός υπόπτου.
  • Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, καθώς η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν έπειτα από βίαια επεισόδια.
  • Στη Λιμόζ αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος υποσχέθηκε ότι το δημαρχείο θα αναστηλωθεί με τη συνδρομή του κράτους.

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Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Γαλλίας περνά η έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός υποπτου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP)

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Το προφίλ του υπόπτου

Ο συλληφθείς, ένας άνδρας 40 ετών, είναι γνωστός για την συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου – φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία.

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Παρόλο που η εισαγγελία της Λιμόζ είχε αρχικά ξεκινήσει έρευνα για «καταστροφή περιουσίας με επικίνδυνα μέσα στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας», η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (SDAT) ανέλαβε επίσημα την υπόθεση αυτή την Τρίτη.

Σημειώνεται πως το δίκτυο BFMTV, που επίσης επικαλείται πηγές, αναφέρει πως ο ύποπτος που συνελήφθη είναι 34 ετών.

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Η επίθεση και οι ζημιές

Το Σάββατο, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους και η Λιμόζ.


Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο για να το πυρπολήσουν.


Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάσθηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσαν οι αρχές.


Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Πολλές επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκαν επίσης, ενώ «άτομα τέθηκαν επίσης στο στόχαστρο, ορισμένες φορές με βίαιο τρόπο, στο περιθώριο των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο», υπογράμμισε σε δήλωσή της η εισαγγελέας της Λιμόζ, Εμιλί Αμπράντες.

Στη Λιμόζ την Παρασκευή ο Λεκορνί

Στη Λιμόζ αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον απόηχο των δραματικών γεγονότων του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου.

Οι εικόνες της καταστροφής συγκλόνισαν ολόκληρη τη Γαλλία.

Ο δήμαρχος της πόλης απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για την εφαρμογή ενός «Σχεδίου Μάρσαλ» και τη διάθεση «μιας βροχής εκατομμυρίων» για την ανοικοδόμηση του δημαρχείου, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι «το Κράτος απέτυχε».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι το δημαρχείο θα αναστηλωθεί με τη συνδρομή του κράτους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για το σύμβολο ενός έθνους που ούτε θα ηττηθεί ούτε θα τρομοκρατηθεί».

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