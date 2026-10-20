Χαϊδάρι: Παλιά και οξειδωμένη χειροβομβίδα το «ύποπτο αντικείμενο» σε πάρκο – Επιχείρηση για την απομάκρυνσή της

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Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί, σε πάρκο στην συμβολή των οδών Περραιβού και Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι.

Την χειροβομβίδα εντόπισε ένα συνεργείο καθαρισμού του δήμου και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. και οι πυροτεχνουργοί, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μία παλιά και οξειδωμένη χειροβομβίδα.

Ο στρατός θα απομακρύνει τη χειροβομβίδα

Ενημερώθηκε για το συμβάν ο στρατός, που αναμένεται να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να παραλάβει την χειροβομβίδα.

Σημειώνεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή της από το σημείο, η αστυνομία έχει ασφαλίσει την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Δείτε εικόνες από το σημείο: