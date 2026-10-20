Χαϊδάρι: Παλιά και οξειδωμένη χειροβομβίδα το «ύποπτο αντικείμενο» σε πάρκο – Επιχείρηση για την απομάκρυνσή της

Παλιά και οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού του δήμου σε πάρκο στη συμβολή των οδών Περραιβού και Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η αστυνομία απέκλεισε προληπτικά την περιοχή εν αναμονή του στρατού για την παραλαβή και απομάκρυνση του πυρομαχικού.

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χειροβομβίδα Χαϊδάρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε το πρωί σε πάρκο στη συμβολή των οδών Περραιβού και Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι.
  • Τη χειροβομβίδα εντόπισε συνεργείο καθαρισμού του δήμου, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι πρόκειται για παλιό και οξειδωμένο υλικό.
  • Για το συμβάν ενημερώθηκε ο στρατός προκειμένου να παραλάβει το εκρηκτικό, ενώ η αστυνομία ασφάλισε προληπτικά την περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί, σε πάρκο στην συμβολή των οδών Περραιβού και Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι.

Την χειροβομβίδα εντόπισε ένα συνεργείο καθαρισμού του δήμου και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. και οι πυροτεχνουργοί, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μία παλιά και οξειδωμένη χειροβομβίδα.

Ο στρατός θα απομακρύνει τη χειροβομβίδα

Ενημερώθηκε για το συμβάν ο στρατός, που αναμένεται να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να παραλάβει την χειροβομβίδα.

Σημειώνεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή της από το σημείο, η αστυνομία έχει ασφαλίσει την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

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