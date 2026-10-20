Γαλλία: Ικανοποίηση από την πρώτη «ήσυχη» νύχτα μετά τις ταραχές – Ο Λεκορνί προανήγγειλε νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας «όπου απαιτούνται»

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Σε κλίμα αυξημένης επαγρύπνησης συνεχίζεται η διαχείριση της κρίσης στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση αποτιμά θετικά τα αποτελέσματα των πρώτων νυχτερινών απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Ενώ η πρώτη νύχτα εφαρμογής του μέτρου ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά απρόοπτα στην ηπειρωτική χώρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε νέες στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για απόψε το βράδυ, τονίζοντας ότι θα επιβληθούν «όπου η κατάσταση το απαιτεί».

Η αποτίμηση του Λεκορνί και οι νέοι περιορισμοί

Στον απόηχο των πρώτων αποφάσεων για απαγορεύσεις κυκλοφορίας που ελήφθησαν από τους νομάρχες υπό την καθοδήγηση του υπουργείου Εσωτερικών και του επικεφαλής της κυβέρνησης, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στην πλατφόρμα X ότι «οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηρεμίας κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας».

Ενώ ο Λεκορνί χαιρετίζει την αποκατάσταση της τάξης, ανακοινώνει ότι «νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας θα αποφασιστούν» για την επόμενη νύχτα, «όπου η κατάσταση το απαιτεί».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί άμεσα μέτρα για «να ανακόψει το κύμα των βανδάλων και των πλιατσικολόγων», έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου.



Ο Γάλλος Πρωθυπουργός έκρινε ότι οι μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας αποτελούν το πιο «κατάλληλο» μέτρο, απορρίπτοντας την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την οποία είχαν ζητήσει ορισμένοι πολιτικοί, καθώς και πολίτες και καταστηματάρχες.

Les rues de Paris désertes après l’annonce d’un couvre-feu partiel

Des couvre-feux sont entrés en vigueur lundi 19 octobre dans plusieurs villes de France, tandis que la crise prend un tournant de plus en plus politique, avec des critiques émanant aussi du bloc présidentiel. https://t.co/77Yr63mg1k — Le Figaro (@Le_Figaro) October 20, 2026

Το εύρος των μέτρων

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, εφαρμόστηκαν περιορισμοί σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Γαλλίας και των υπερπόντιων εδαφών:

Παρίσι : Ευαίσθητες ζώνες όπου είχαν σημειωθεί επεισόδια το Σαββατοκύριακο τέθηκαν υπό περιορισμό από τις 23:00 έως τις 06:00.

: Ευαίσθητες ζώνες όπου είχαν σημειωθεί επεισόδια το Σαββατοκύριακο τέθηκαν υπό περιορισμό από τις 23:00 έως τις 06:00. Λυών : Η νομαρχία αποφάσισε απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης από τις 21:00 έως τις 06:00.

: Η νομαρχία αποφάσισε απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης από τις 21:00 έως τις 06:00. Νίκαια : Ο δήμαρχος Ερίκ Σιότι χαιρέτισε την επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας αποκλειστικά για ανηλίκους, από τις 21:00 έως τις 06:00, έως την Κυριακή.

: Ο δήμαρχος Ερίκ Σιότι χαιρέτισε την επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας αποκλειστικά για ανηλίκους, από τις 21:00 έως τις 06:00, έως την Κυριακή. Μπορντό : Το μέτρο αφορά επίσης μόνο ασυνόδευτους ανηλίκους, από τις 22:00 έως τις 07:00 στις ζώνες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου, έως την ερχόμενη Δευτέρα.

: Το μέτρο αφορά επίσης μόνο ασυνόδευτους ανηλίκους, από τις 22:00 έως τις 07:00 στις ζώνες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου, έως την ερχόμενη Δευτέρα. Βόρεια Γαλλία και υπερπόντια εδάφη: Αντίστοιχες μερικές απαγορεύσεις ισχύουν στις πόλεις Λιλ, Ντουέ, Γουατινί και Νενέν, καθώς και στη Γουαδελούπη, όπου ο νομάρχης αποφάσισε απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους στους δήμους Πουάντ-α-Πιτρ και Λες Αμπίμ.

Απόρριψη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, μιλώντας στο δίκτυο CNews-Europe 1, υπογράμμισε ότι οι καταστηματάρχες «έχουν δίκιο να λένε ότι “το Κράτος απέτυχε”» όταν η ασφάλεια «δεν διασφαλίστηκε» αυτό το Σαββατοκύριακο, ζητώντας παράλληλα να «αποδοθούν όλες οι ευθύνες».

Επιπλέον, ο Νταρμανέν διαβεβαίωσε ότι «δεν χρειαζόμαστε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να στερήσουμε δηλαδή από όλους τους Γάλλους τις ατομικές τους ελευθερίες, επειδή έχουμε μερικές χιλιάδες παραβάτες και ταραχοποιούς».

Emeutes : “On n’a pas besoin de priver tous les français de leurs libertés individuelles parce qu’on a quelques milliers de délinquants et d’emmerdeurs” estime @GDarmanin #LaGrandeInterview #Europe1 https://t.co/RW0CJFRmdZ — Europe 1 (@Europe1) October 20, 2026



«Η τάξη αποκαταστάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε τρεις ημέρες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζονται μέτρα έκτακτης ανάγκης, παρά μόνο «πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «δεν ανέφερε ποτέ» την εφαρμογή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια εκτίμηση συμμερίζεται και ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού (RN) για τη Σομ, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, ο οποίος δήλωσε στο BFMTV-RMC ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί απλώς «ένα σύνθημα» και «δεν εξυπηρετεί σε απολύτως τίποτα».

Κατά την άποψή του, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας είναι «πιο χρήσιμες σε τοπικό επίπεδο».

«Τα μέτρα πρέπει να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις και να αποσκοπούν στην αποκατάσταση της τάξης», υποστήριξε.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως την απαιτούν ο Γκαμπριέλ Ατάλ ή ο Μπρούνο Ρεταγιό, είναι ένα σύνθημα. Ως πολιτικός, το να έχεις απλώς κάτι να πεις δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον».

Ήσυχη νύχτα

Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας και της χωροφυλακής, η νύχτα κάτω από το καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας κύλησε ήρεμα, με ελάχιστα περιστατικά να καταγράφονται κυρίως στη Μαρτινίκα.

«Τίποτα το ιδιαίτερο δεν έχει αναφερθεί» σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανέφερε αστυνομική πηγή στο BFMTV για τις ζώνες ευθύνης της αστυνομίας -κυρίως στις αστικές περιοχές εκτός Παρισιού-, επιβεβαιώνοντας το κλίμα ηρεμίας που λίγο νωρίτερα είχε εξάρει ο Γάλλος Πρωθυπουργός.

Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στους τομείς που επιτηρούνται από τη χωροφυλακή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν καταγράφηκε καμία απολύτως παράβαση, με εξαίρεση τα υπερπόντια εδάφη, όπου οι διαδηλώσεις στη Μαρτινίκα ενάντια στην ακρίβεια σημαδεύτηκαν από μεμονωμένα επεισόδια.