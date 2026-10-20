Επιμένει ο Τραμπ: «Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία»

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Τις ταραχές στη Γαλλία επικαλέστηκε σε προεκλογική ομιλία του στη Γουιτσίτα του Κάνσας ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις εξελίξεις στη χώρα με την πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια άλλοτε σπουδαία χώρα η οποία κυριεύεται, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό και τον δυτικό πολιτισμό», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, καλώντας για μια ακόμη φορά την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορά της.

«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως είχε προειδοποιήσει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

«Είχα πει στον πρόεδρο (σ.σ. της Γαλλίας) Μακρόν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια: κλείστε τα σύνορά σας, διαφορετικά θα έρθει το τέλος της Γαλλίας».

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί (σ.σ. Dumocrats, σύμφωνα με λογοπαίγνιο) να κάνουν στην Αμερική» και κατέληξε:

«Οι Αμερικανοί θα ορθώσουν ανάστημα και θα διακηρύξουν ότι θα υπερασπιστούμε την κουλτούρα μας, θα προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θα διαφυλάξουμε τη θρησκεία, τις αξίες και την κληρονομιά μας, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να κατακτηθεί ή να καταστραφεί η χώρα μας».