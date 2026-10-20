Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 7 τραυματίες από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο, δείτε βίντεο

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Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τη Δευτέρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην τοποθεσία Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στην επαρχία Ναρίνιο. Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν στοές του ορυχείου, παγιδεύοντας εργαζομένους στο εσωτερικό του.

🚨🇨🇴 BREAKING: GOLD MINE COLLAPSE IN COLOMBIA LEAVES DEAD AND DOZENS MISSING A major collapse at an illegal open-pit gold mine in Cauca, southwestern Colombia, has left several people dead and dozens feared trapped underground. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Χρηματιστήριο: Πτώση 0,39% – Στα 180,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος 3 bodies recovered so far.

8 people rescued alive.

An estimated 20–35 people remain missing, with the exact number uncertain.

Rescue efforts have been complicated by water leaking into the mine, and officials say hopes of finding survivors are fading.

https://t.co/tSxSK8TsTj — Nova Intel (@intel_nova) October 19, 2026

Ο νομάρχης της Ναρίνιο, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, καθώς οι αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες μετά το δυστύχημα.

#Ole✋ Lamentable tragedia en el municipio de Iscuandé en Nariño. El derrumbe en una mina de oro, deja al menos nueve fallecidos e igual número de lesionados. #noticiaendesarrollo.🪎🙋🏻 #OleManoComunica 📣

#Pasto 🙋🏻‍♂️

#Colombia 😔 Video suministrado 📹 https://t.co/AOhVs3uxVR — OleManoComunica (@OleManoComunica) October 20, 2026

Τα εργατικά δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία, όπου η απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας αυξάνει τους κινδύνους για όσους εργάζονται σε αυτά. Τον Αύγουστο, ακόμη 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο στην ίδια επαρχία, τη Ναρίνιο.