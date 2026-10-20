Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 7 τραυματίες από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο, δείτε βίντεο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην τοποθεσία Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ της επαρχίας Ναρίνιο, όπου οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Τα εργατικά δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα λόγω της έλλειψης επαρκών μέτρων ασφαλείας, με ανάλογη τραγωδία να έχει καταγραφεί στην ίδια περιοχή τον Αύγουστο.

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Διεθνή Νέα

Τραγωδία στην Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Ναρίνιο παγιδεύοντας εργαζομένους στο εσωτερικό του ορυχείου, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί.
  • Τα εργατικά δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας, με ανάλογο περιστατικό τον Αύγουστο να κοστίζει τη ζωή σε 13 ανθρώπους στην ίδια περιοχή.

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Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τη Δευτέρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην τοποθεσία Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στην επαρχία Ναρίνιο. Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν στοές του ορυχείου, παγιδεύοντας εργαζομένους στο εσωτερικό του.

Ο νομάρχης της Ναρίνιο, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, καθώς οι αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες μετά το δυστύχημα.

Τα εργατικά δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία, όπου η απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας αυξάνει τους κινδύνους για όσους εργάζονται σε αυτά. Τον Αύγουστο, ακόμη 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο στην ίδια επαρχία, τη Ναρίνιο.

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