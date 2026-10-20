ΟΗΕ για τα ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο: Πεθαίνουν αναζητώντας απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή

Στα δύο ναυάγια που σημειώθηκαν ανοικτά της Λέσβου και της Σάμου, με απολογισμό τουλάχιστον 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Επικαλούμενος ενημέρωση από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο κ. Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, αναφέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ναυάγια ανοικτά των ελληνικών νησιών της Λέσβου και της Σάμου, τα οποία σημειώθηκαν σήμερα».

Όπως πρόσθεσε, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ανοικτά της Σάμου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα χαρακτήρισε το περιστατικό ακόμη μία οδυνηρή υπενθύμιση ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους, πραγματοποιώντας επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια «αναζητώντας ασφάλεια, προστασία και απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έως το τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι 2.444 άνθρωποι είχαν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι από την αρχή του έτους στις τρεις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου και στη θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού ανοικτά της Δυτικής Αφρικής.