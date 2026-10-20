Βενζίνη: Πότε θα μειωθεί η τιμή της, πόσο και γιατί – Ποια είναι η εικόνα για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης

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Μια μικρή μείωση αναμένεται να καταγράψει μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ισχύσει το ίδιο για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι τιμές δεν θα αλλάξουν μέχρι την Παρασκευή, παρά την σημαντική άνοδο του brent πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές

Για το θέμα αυτό μιλά εκτενώς ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης στο enikonomia.gr.

Όπως εκτιμά ο κ. Κιούσης, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φαίνεται πως, θα μειωθεί συνολικά κατά 1 λεπτό με 2 λεπτά -2,5 λεπτά μέχρι την Παρασκευή από τα 2,197 ευρώ το λίτρο που ήταν χθες- λόγω του ότι η ζήτηση του διυλισμένου προϊόντος της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι χαμηλή.

Και αναφέρει ενδεικτικά πως, εάν τα διυλιστήρια μειώσουν σήμερα την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 2 λεπτά, τότε αυτό θα μετακυλιστεί από αύριο Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή στην αντλία, δηλαδή στον καταναλωτή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να πέσει είτε στα 2,175 ευρώ είτε στα 2,180 ευρώ από 2,197 ευρώ που ήταν χθες και 2,22 ευρώ που ήταν την Παρασκευή.

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