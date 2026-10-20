Μασαχουσέτη: Γιος δολοφόνησε τη μητέρα του… έπειτα από άγριο καβγά για τις 84 γάτες που φιλοξενούσαν στο σπίτι

Ένας 22χρονος άνδρας στη Μασαχουσέτη κατηγορείται για τη δολοφονία της 49χρονης μητέρας του, έπειτα από έντονο καβγά σχετικά με τις 84 γάτες που η ίδια φρόντιζε και φιλοξενούσε στο σπίτι τους. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό από τον σύζυγό της στην κατοικία τους στο Ρίντινγκ, ενώ ο 22χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στο Βερμόντ και δήλωσε αθώος.

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Διεθνή Νέα

Χάναφιν δολοφονήσε μητέρα γάτες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 22χρονος άνδρας κατηγορείται για τη βάναυση δολοφονία της 49χρονης μητέρας του στη Μασαχουσέτη, έπειτα από έντονο καβγά για τις δεκάδες γάτες που η άτυχη γυναίκα φρόντιζε στο σπίτι τους.
  • Το θύμα εντόπισε νεκρό ο σύζυγός της λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ στον απόηχο της τραγωδίας οι αρχές προχώρησαν στη διάσωση 84 γατών από την κατοικία.
  • Ο 22χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στο Βερμόντ και δήλωσε αθώος στις κατηγορίες της δολοφονίας και της επίθεσης με επικίνδυνο όπλο.

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Μια οικογενειακή διαμάχη που περιστρεφόταν γύρω από την αγάπη της μητέρας για τα ζώα είχε αιματηρή κατάληξη στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.

Ένας 22χρονος άνδρας κατηγορείται για τη βάναυση δολοφονία της 49χρονης μητέρας του, έπειτα από έναν έντονο καβγά που είχαν για τις δεκάδες γάτες που η άτυχη γυναίκα φρόντιζε και φιλοξενούσε στο σπίτι τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 22χρονος Ράιαν Χάναφιν αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης αναφορικά με τον θάνατο της 49χρονης μητέρας του, Άντρια Χάναφιν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το περιοδικό People.

Η 49χρονη βρέθηκε νεκρή από τον σύζυγό της, ο οποίος επέστρεψε από τη δουλειά στο σπίτι τους στο Ρίντινγκ της Μασαχουσέτης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 8 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας, ο Ράιαν και η Άντρια είχαν προηγουμένως εμπλακεί σε καβγά σχετικά με τις γάτες που η ίδια φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Άντρια είχε τηλεφωνήσει στον σύζυγό της γύρω στις 18:50 στις 7 Οκτωβρίου, λέγοντάς του ότι είχε τσακωθεί με τον Ράιαν για τις γάτες και ότι ήθελε ο γιος τους να φύγει από το σπίτι.


Ο σύζυγός της ανακάλυψε τη σορό της επιστρέφοντας από την εργασία του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Διάσωση 84 γατών

Στον απόηχο του θανάτου της Άντρια Χάναφιν, οι αρχές προχώρησαν στη διάσωση 84 γατών από την κατοικία της οικογένειας, όπως μετέδωσε το WCVB.

«Είχε πραγματικά έναν μοναδικό τρόπο με τις γάτες», δήλωσε η Κάρεν Έβανς, αντιπρόεδρος τοπικής οργάνωσης διάσωσης ζώων. «Λάτρευε τις γάτες και εκείνες την αγαπούσαν πίσω».

Σύλληψη

Ο Ράιαν συνελήφθη στο Βερμόντ λίγες ώρες αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, αφού η αστυνομία είχε απευθύνει προειδοποίηση στο κοινό ότι θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος.


Η Άντρια είχε άλλα δύο παιδιά: το ένα βρισκόταν στο κολέγιο κατά τη στιγμή της δολοφονίας, ενώ το δεύτερο βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που έγινε η κλήση στην Άμεση Δράση (911), όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Boston Globe.

Σύμφωνα με το WCVB, ο Ράιαν δήλωσε αθώος στις κατηγορίες της δολοφονίας και της επίθεσης με επικίνδυνο όπλο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε μετά τον εντοπισμό της σορού της Άντρια, η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, «αν και όχι η παραδοσιακή κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας που έχουμε στο μυαλό μας» πρόσθεσε.

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