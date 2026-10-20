Η Συμφωνία της Μέκκας ενεργοποιείται πολιτικά: Η επιχειρησιακή ισχύς της μένει να αποδειχθεί στο πεδίο

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Πριν ένα μήνα, σε άρθρο μου στο Enikos.gr με τίτλο: «Κενή περιεχομένου η Συμφωνία της Μέκκας; Η στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα», έθετα ένα κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσο η αμυντική συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα μπορούσε να υπερβεί το επίπεδο μιας πολιτικής δέσμευσης και να αποκτήσει πραγματικό επιχειρησιακό περιεχόμενο.

Η εξέλιξη της 5ης Οκτωβρίου 2026 μεταβάλλει πλέον τα δεδομένα.

Η Στρατηγική – Πολιτική και Αμυντική Επιτροπή της Συμμαχίας αποφάσισε την άμεση πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την παροχή συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων και την ταχεία ανάπτυξή τους στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ο διορισμός του πρώτου Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τη θεσμική της συγκρότηση.

Συνεπώς, το πρώτο βήμα από την πολιτική δέσμευση προς την πρακτική εφαρμογή έχει πλέον γίνει.

Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της νέας Συμμαχίας.

Η πραγματική της ισχύς θα κριθεί από τις στρατιωτικές δυνατότητες που θα αναπτυχθούν, τον συντονισμό των συμμετεχουσών δυνάμεων, τη διαλειτουργικότητά τους και κυρίως, την ικανότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε μια πραγματική απειλή.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιες δυνάμεις θα διατεθούν και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Πώς θα συντονίζονται οι στρατιωτικές δραστηριότητες των τριών κρατών;

Ποιοι μηχανισμοί θα εξασφαλίζουν την έγκαιρη ανταπόκριση σε περίπτωση επίθεσης;

Και κυρίως, ποια θα είναι η πραγματική επιχειρησιακή συνεισφορά κάθε μέλους όταν η συλλογική άμυνα κληθεί να δοκιμαστεί στην πράξη;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα καθορίσουν την αξιοπιστία της νέας Συμμαχίας, γιατί η στρατηγική αξιοπιστία δεν απορρέει μόνο από την ύπαρξη μιας συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Προϋποθέτει την ικανότητα των συμμετεχόντων κρατών να μετατρέπουν τις πολιτικές δεσμεύσεις τους σε έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση.

Το κύριο ζήτημα επομένως, δεν είναι πλέον μόνο εάν η Συμφωνία της Μέκκας θα ενεργοποιηθεί, αλλά εάν θα μπορέσει να μετατρέψει τις πολιτικές δεσμεύσεις σε διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα, αξιόπιστη αποτροπή και πραγματική συλλογική άμυνα.

Υπό τις εξελίξεις αυτές, η Ελλάδα καλείται να αξιολογήσει τις συνέπειες για τη δική της στρατηγική θέση στη Σαουδική Αραβία και να αναζητήσει τρόπους αξιοποίησης της ήδη υφιστάμενης στρατιωτικής παρουσίας της.

Γιατί η νέα περιφερειακή πραγματικότητα δεν δημιουργεί μόνο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει με συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα διαθέτει ήδη ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς έχει διαμορφώσει μια θεσμοθετημένη στρατηγική σχέση με τη Σαουδική Αραβία, στρατιωτική συνεργασία και κυρίως, έχει διαθέσει μια ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στο σαουδαραβικό έδαφος από το 2021 και προστατεύει κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Συνεπώς, η Ελλάδα έχει αποδείξει την πραγματική της αξία ως αξιόπιστου εταίρου όχι στα λόγια, αλλά με τις δεσμεύσεις της την ώρα της πραγματικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει πραγματικές απειλές κατά της ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών της και αναζητά συμμάχους για να ενισχύσουν την ασφάλειά της, η ελληνική στρατιωτική παρουσία βρίσκεται στο έδαφός της και συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της.

Η υπάρχουσα συνεργασία επομένως, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη στρατηγική σχέση.

Για την Ελλάδα συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι να προσεγγίσει τη Συμφωνία της Μέκκας μέσα από ένα ανταγωνιστικό πρίσμα με την Τουρκία και ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα πρέπει να αξιολογήσει νηφάλια και ορθολογικά τις συνέπειές της και να εξετάσει πώς μπορεί να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τον δικό της ρόλο στη Σαουδική Αραβία.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, στη Σαουδική Αραβία, στις 15 Οκτωβρίου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στη στάση του απέναντι στη συνέχιση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.

Ενώ ο ίδιος είχε εκφράσει στο ΚΥΣΕΑ επιφυλάξεις για την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot και είχε ζητήσει την επανεξέταση της αποστολής σε μηνιαία βάση, στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία και συμμετείχε σε συνομιλίες για την παραμονή της ελληνικής δύναμης στο Γιανμπού και τη συνέχιση της αποστολής.

Η εξέλιξη αυτή γεννά ένα εύλογο πολιτικό ερώτημα σχετικά με το τι μεσολάβησε και ποια δεδομένα οδήγησαν σε αυτή τη μετατόπιση; Πρόκειται για επανεκτίμηση των επιχειρησιακών και γεωπολιτικών δεδομένων ή για μια διαφορετική προσέγγιση ως προς τη στρατηγική αξία της ελληνικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία;

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, το γεγονός ότι, παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει ο κ. Δένδιας το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη συνέχιση της αποστολής, κατά τις συναντήσεις του με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Mohammed bin Salman, και τον υπουργό Άμυνας, Prince Khalid bin Salman, η σαουδαραβική πλευρά εξέφρασε την εκτίμησή της για τη συμβολή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην άμυνα του Βασιλείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με την παραμονή της ελληνικής δύναμης στο Γιανμπού και τη συνέχιση της αποστολής.

Η επίσκεψη αυτή δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση της συνολικής ανάλυσης που είχα διατυπώσει στο προηγούμενο άρθρο μου για τη Συμφωνία της Μέκκας.

Αποτελεί ωστόσο, ένα σημαντικό νέο στοιχείο που ενισχύει τη βασική θέση μου, ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Σαουδική Αραβία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό κεφάλαιο για τη χώρα και όχι απλώς, ως μια αποστολή της οποίας η συνέχιση επανεξετάζεται κάθε μήνα.

Το ζητούμενο επομένως, δεν είναι μόνο η παράταση της αποστολής των Patriot, αλλά η ένταξή της σε έναν συνεκτικό, μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, που θα αξιοποιεί τα οφέλη της για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας και επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, η τελευταία εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό ερώτημα στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με το πώς συνδέεται η προηγούμενη συζήτηση για την ενδεχόμενη επιστροφή των Patriot με τη σημερινή προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για τη συνέχιση της αποστολής τους;

Η επανεξέταση μιας στρατιωτικής αποστολής είναι θεμιτή όταν μεταβάλλονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, οι περιφερειακές απειλές ή οι όροι της διμερούς συνεργασίας.

Η Ελλάδα οφείλει να αξιολογεί διαρκώς τις ανάγκες της δικής της αεράμυνας, το κόστος της αποστολής και την επίδρασή της στη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, η απόφαση για τη συνέχιση ή την επιστροφή μιας στρατιωτικής δύναμης στο εθνικό έδαφος δεν μπορεί να λαμβάνεται αποκλειστικά με όρους συγκυρίας και τους βραχυπρόθεσμους πολιτικούς υπολογισμούς κάθε υπουργού.

Οφείλει να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα σταθμίζει τόσο τις αμυντικές ανάγκες της χώρας όσο και τα διπλωματικά και γεωπολιτικά οφέλη της στρατιωτικής παρουσίας της στο εξωτερικό.

Το κρίσιμο ζήτημα, επομένως, δεν είναι απλώς αν θα παραμείνουν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Είναι αν η Ελλάδα διαθέτει σαφή στρατηγική για τη συνέχιση της αποστολής, με συγκεκριμένους στόχους, αμοιβαία οφέλη και προοπτική διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας.

Η μηνιαία επανεξέταση της παραμονής ή της επιστροφής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot δεν εξυπηρετεί κάποιον σαφή στόχο εθνικής στρατηγικής.

Αντιθέτως, όταν δεν εντάσσεται σε έναν συνεκτικό μακροπρόθεσμο εθνικό σχεδιασμό, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της ελληνικής παρουσίας και λειτουργεί ως τροχοπέδη στην αξιοποίησή της για την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την υφιστάμενη παρουσία της ως αφετηρία για μια ευρύτερη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία.

Αυτό προϋποθέτει ωστόσο, μετάβαση από τη διαχείριση μιας μεμονωμένης αποστολής στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η συνεργασία θα μπορούσε να επεκταθεί σε τομείς όπως η ολοκληρωμένη αεράμυνα, η αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, η θαλάσσια ασφάλεια, η στρατιωτική εκπαίδευση και η αμυντική τεχνολογία.

Οι τομείς αυτοί συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες ασφάλειας της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και με δυνατότητες στις οποίες η Ελλάδα μπορεί να επιδιώξει να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο μέσω της επιχειρησιακής εμπειρίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη, εφόσον στηριχθεί σε σαφείς συμφωνίες, βιώσιμους οικονομικούς όρους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Θα επέτρεπε επίσης, στην Ελλάδα να διατηρήσει ουσιαστικούς διαύλους συνεργασίας με το Ριάντ, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η νέα αμυντική συνεργασία με την Τουρκία και το Πακιστάν.

Η διαφορά δεν αφορά απλώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη νέα πραγματικότητα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας.

Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα αντιδρά σε μια εξέλιξη που ενισχύει τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας, ενώ στη δεύτερη, αξιοποιεί ένα υφιστάμενο ελληνικό πλεονέκτημα για να ενισχύσει τη δική της θέση και να διαμορφώσει νέες δυνατότητες επιρροής.

Εν κατακλείδι, η ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, χωρίς να προδικάζει ακόμη την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της νέας Συμμαχίας.

Για την Ελλάδα ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ούτε να εγκλωβιστεί σε μια λογική ανταγωνισμού με την Τουρκία.

Είναι να αξιοποιήσει τη στρατηγική σχέση που έχει ήδη οικοδομήσει με τη Σαουδική Αραβία και να τη μετατρέψει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας, με σαφείς στόχους, αμοιβαία οφέλη και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot αποτελεί μια απτή απόδειξη της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής συνεισφοράς της χώρας.

Το πραγματικό στρατηγικό στοίχημα όμως, είναι να μην παραμείνει μια μεμονωμένη στρατιωτική αποστολή, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε μια περιοχή με αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά ούτε να προσεγγίσει φοβικά τη Συμφωνία της Μέκκας.

Χρειάζεται να αξιοποιήσει τα δικά της πλεονεκτήματα, με συνέπεια, συνέχεια και στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε η υφιστάμενη παρουσία της στη Σαουδική Αραβία να αποκτήσει ευρύτερο πολιτικό, διπλωματικό, αμυντικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Γιατί η γεωπολιτική θέση μιας χώρας δεν ενισχύεται μόνο από τις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει, αλλά και από την ικανότητά της να μετατρέπει την αξιοπιστία της σε διαρκή στρατηγική επιρροή και απτά εθνικά οφέλη.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος