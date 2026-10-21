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Ερντογάν: Πανηγυρίζει για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου παρά την διεθνή κατακραυγή

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση» αναφορικά με την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του θα αποβεί επωφελής. Την εξέλιξη χαιρέτισαν τόσο η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση υπό τον Οζγκιούρ Οζέλ και ο κυβερνητικός εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Η Άγκυρα συνδέει την κίνηση αυτή με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεών της, απορρίπτοντας παράλληλα τις διεθνείς επικρίσεις.

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Διεθνή Νέα

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: REUTERS/Umit Bektas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για «εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση» έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχαίροντας για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης παρά τη διεθνή κατακραυγή.
  • Η Άγκυρα συνδέει την απόφαση με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεών της, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».
  • Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση όσο και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε πως «το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προχωρά σε σταθερή και νόμιμη βάση».

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Παρά την διεθνή κατακραυγή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχαίρει για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

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Για «εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η εφαρμογή του τουρκολιβυκού μνημονίου θα αποβεί «επωφελής».

Να σημειωθεί ότι η τουρκική προεδρία συνδέει την έγκριση του μνημονίου με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Άγκυρας και την περαιτέρω διμερή συνεργασία.

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Ο δε επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έκανε λόγο για «σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε επίσης την απόφαση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι το μνημόνιο του 2019 στηρίζεται «στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας», ενώ συμβάλλει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης.

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Η απόφαση της λιβυκής Βουλής προκάλεσε και τη θετική αντίδραση της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, απέρριψε τις επικρίσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας την για μεροληπτική στάση.

«Μπορείτε να υποστηρίξετε την ειρήνη στη Μεσόγειο όχι παίρνοντας θέση, αλλά τηρώντας τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο κ. Οζέλ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι πάνω από όλες τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές».

Ως εξέλιξη που ενισχύει τη νομική και πολιτική βάση του τουρκολιβυκού μνημονίου και κατοχυρώνει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η απόφαση της 20ής Οκτωβρίου επιβεβαιώνει την τουρκική στρατηγική, τονίζοντας πως «το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προχωρά σε σταθερή και νόμιμη βάση».

Σύμφωνα με αναλύσεις στον τουρκικό Τύπο, η μεταστροφή της ανατολικής Λιβύης εκτιμάται από την Άγκυρα ως εξέλιξη που ενισχύει την τουρκική επιχειρηματολογία και τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ

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