Διπλωματικές πηγές: «Δεν είναι νέα η Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης – Η Αθήνα έχει ήδη απαντήσει»

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Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης, αλλά για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου, το οποίο επαναφέρει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς, διευκρινίζουν διπλωματικές πηγές με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρουν, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει μέσω της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τη λιβυκή πλευρά.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι και η ίδια η Λιβύη έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη συγκεκριμένη γραμμή.

Παράλληλα, Ελλάδα και Λιβύη συνεχίζουν τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών.

Οι διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι η διεξαγωγή του διμερούς διαλόγου δεν συνεπάγεται ούτε αναστολή της άσκησης των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.