Καλαμάτα: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου από συνομήλικό του – «Θα μπορούσε να αφήσει το παιδί μου στον τόπο»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος μαθητής, από συνομήλικό του, σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας. Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι άκρως θλιβερές και ανησυχητικές, καθώς το παιδί εκλιπαρούσε για να σωθεί από τη μανία του άλλου νεαρού που τον χτυπούσε ανελέητα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν υπάρξει συμμαθητές στο παρελθόν, σύμφωνα με το best-tv.

Ο 17χρονος φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τον συνομήλικό του και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο.

Το θύμα μετέβη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια αποχώρησε και, συνοδευόμενο από τους γονείς του, προχώρησε στην υποβολή μήνυσης στις αστυνομικές αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλαμάτας, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο δράστη καθώς και την 64χρονη μητέρα του με την κατηγορία για σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα, και με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η μητέρα του έτρεχε να σώσει τον γιο της – «Κατέβηκα με τις πιτζάμες»

Ανατριχιαστική είναι η περιγραφή της μητέρας του θύματος που μίλησε στο «Livenews» και είπε όσα βίωσε. Πώς επικοινώνησε μαζί της ο 17χρονος γιος της, της είπε ότι δεχόταν επίθεση και που ήταν και εκείνη έσπευσε να τον βοηθήσει, φεύγοντας από το σπίτι σε σχεδόν αλλόφρονα κατάσταση με τις πιτζάμες για να πάει κοντά του.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο. Το παιδί πήγαινε στο σχολείο. Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπά με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι, τον έσπρωξε και άρχισε να τον χτυπάει.

Αλλά εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα, πού βρίσκεσαι; Μου είπε που βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλητη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μια κατάσταση πανικού και ευτυχώς δηλαδή, θα μου σκότωνε το παιδί.

Με είδε και έφυγε με μία τρομερή απάθεια. Εκεί τρελάθηκα. Ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν έγινε και τίποτα και κινήθηκα κατευθείαν νοσοκομείο, αστυνομία. Μόνο έχω εδώ το παιδί μου , ότι αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ είναι καλά.

Γιατί αν δεν επενέβαινα γρήγορα, γιατί ήταν έξω από το σπίτι μου κοντά, δυστυχώς θα ήταν νεκρό. Του έσπασε το κεφάλι. Του έσπασε κάτω από το μάτι, το κόκκαλο.

Στο παρελθόν έκαναν και παρέα. Δηλαδή και το παιδί, ούτε και εκείνο, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ, το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο γιατί είχε φόβο. Τον είχε ξαναενοχλήσει».