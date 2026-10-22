Κασσελάκης κατά Μαρκόπουλου: «Αυτός ο φτηνός συκοφάντης πήρε αναβολή για τον Ιανουάριο του 2028» – ΒΙΝΤΕΟ

Με βίντεο στα social media ο πρόεδρος των «Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης καταφέρθηκε κατά του υφυπουργού Οικονομιών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, με αφορμή την αναβολή της εκδίκασης της μήνυσης και της αγωγής, που έχει καταθέσει εναντίον του.

«Μπορεί να θυμάστε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτόν που είχε χαρακτηρίσει «γουρλίδικη» την Επιτροπή για τα Τέμπη, επειδή οι φίλοι του βουλευτές είχαν πάρει προαγωγές. Ο ίδιος, τον Ιούνιο του 2025, είχε πει ότι εγώ είχα “γκρίζες ζώνες” και περίεργες business.Και αυτός ο ίδιος πήρε προαγωγή και έγινε υφυπουργός Οικονομικών, χωρίς να έχει απολύτως καμία σχετική μόρφωση» αναφέρει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης στο βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα..

«Του έκανα μήνυση και αγωγή. Σήμερα πήρε αναβολή. Η υπόθεση πάει για τον Ιανουάριο του 2028. Δυόμισι χρόνια μετά τη λάσπη που μου πέταξε, αυτός ο φτηνός συκοφάντης θα κληθεί να λογοδοτήσει. Αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα και αυτό είναι το “κράτος δικαίου” που δεν έχουμε» επισημαίνει ο πρόεδρος των «Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο»

«Οι Δημοκράτες είμαστε εδώ για πολιτικό πολιτισμό, αλλά και για θεσμούς, δικαιοσύνη που να λειτουργεί στην ώρα της και σωστά. Σάββατο πρωί στο Συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών και μετά στη Metagora που οργανώνουμε στα Ιλίσια, στο κέντρο της Αθήνας. Για να δείτε πώς θα μπορούσε να είναι η πολιτική αν σωστοί άνθρωποι έμπαιναν μπροστά» καταλήγει.

Δείτε το βίντεο: