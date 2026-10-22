ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Με στόχο την υπέρβαση στο Παγκρήτιο – Οι απουσίες και οι πιθανές ενδεκάδες

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Μία ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση περιμένει τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Πέμπτη (22/10, 19:45) στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα επιδιώξει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη γερμανική ομάδα, έχοντας τη συμπαράσταση περίπου 20.000 φιλάθλων της.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία και διακρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγκαταλέγεται στα φαβορί τόσο για την απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης οκτάδας όσο και για την κατάκτηση του φετινού Europa League.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ έχει αποδείξει τα τελευταία δύο χρόνια ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αγώνων απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους. Οι Κρητικοί έχουν πραγματοποιήσει αξιόλογες εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η Χοφενχάιμ, επιδιώκοντας να παρουσιάσουν ανάλογο αγωνιστικό πρόσωπο και στη συνάντηση με τη Λεβερκούζεν.

Με βασικά στοιχεία την αγωνιστικότητα και το πάθος, οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους και να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι απουσίες και η επιστροφή του Φούντα

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Χρήστος Κόντης καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, με κυριότερη εκείνη του Νίκου Χριστογεώργου. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ τραυματίστηκε στον αυχένα στην προηγούμενη αναμέτρηση και παρακολούθησε την προπόνηση της Τετάρτης (21/10) φορώντας κολάρο.

Η απουσία του ανοίγει τον δρόμο για τον Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης οι τραυματίες Σιέλης και Ισέκα. Αντίθετα, ο Ταξιάρχης Φούντας συμμετείχε κανονικά στο πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης και είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Την αποστολή του ΟΦΗ συγκροτούν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Οι πιθανές ενδεκάδες και η διαιτητική ομάδα

Οι δύο προπονητές αναμένεται να παρατάξουν τις ομάδες τους με τις ακόλουθες συνθέσεις:

ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ, Κόντρο.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Μεδίνα, Γκουτιέρες, Γκαρθία, Έκι Φερνάντες, Ντιαμπί, Μαζά, Μορέιρα, Σικ.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ουκρανός διαιτητής Ολεξίι Ντερεβίνσκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ολεξίι Μιρόνοφ και Σβιτλάνα Γκρούσκο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Ουκρανός Κλιμ Ζαμπρόντα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Ουκρανός Ντένις Σούρμαν, ενώ καθήκοντα AVAR θα εκτελέσει ο Ελβετός Λούκας Φέντριχ.