Την στήριξή του στο Ισραήλ επανέλαβε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα.

«Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιδόσεις του Ισραήλ στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ικανότητα της χώρας να συνδυάζει, όπως σημείωσε, τη δημοκρατία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα με τη διαφύλαξη των παραδοσιακών της αξιών.

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Θέλω να γίνω ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο. Κάθε λογικός άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό για όσα έχει πετύχει. Μέσα σε λίγες δεκαετίες ήρθατε στη γη σας, στην ιστορική σας πατρίδα, περιτριγυρισμένοι από εχθρούς που ήθελαν να σας καταστρέψουν και εγκαθιδρύσατε μια πλήρως ανεπτυγμένη δημοκρατία, πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια βιώσιμη κοινωνία, μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η καλύτερη στις επιστήμες, καλύτερη στην τεχνολογία, καλύτερη στην οικονομία, και ταυτόχρονα μπορείτε να παραμείνετε παραδοσιακοί και να σέβεστε τις αξίες σας. Το θαυμάζω πραγματικά αυτό. Θέλω να αντιγράψουμε πολλά πράγματα από εσάς στην Ελλάδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε επίσης στη στρατηγική σύγκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, τοποθετώντας την αφετηρία της στο 2010 και υπογραμμίζοντας ότι εδράζεται σε εξαιρετικά στέρεα θεμέλια. Θυμήθηκε μάλιστα ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Facebook άρθρο με τίτλο «Γιατί υποστηρίζω το Ισραήλ», παρά τις αντιρρήσεις συνεργατών του που τον προειδοποιούσαν ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη.

«Τους είπα ότι θα το κάνω τώρα», υπογράμμισε, εξηγώντας πως επιδίωξή του ήταν να αναλύσει στους Έλληνες πολίτες τους λόγους για τους οποίους η χώρα οφείλει να στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.