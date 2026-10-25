Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη σώζει ζωές

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει ισχυρό μήνυμα για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» γίνεται πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην πλατφόρμα proliptikes.gov.gr

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος για το να κάνουμε μία προληπτική εξέταση όμως θα το ξαναπώ είναι αυτές οι προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές άρα όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα παρακαλώ μην το αμελήσετε.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» γίνεται πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, μία πολύ καλή ευκαιρία να σας μιλήσω για τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην πρόληψη.

Μπορεί η χρήματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να τελείωσε όμως η πρόληψη είναι σταθερή προτεραιότητα όσον αφορά τις πολιτικές δημόσιας υγείας για αυτό και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Ετσι ήδη ξεκίνησε με sms η αποστολή των παραπεμπτικών για εξετάσεις πρόληψης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού σε πάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες.

Θέλω να θυμίσω ότι στον πρώτο κύκλο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, παραπάνω από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα ενώ εξι χιλιάδες γυναίκες διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο του μαστού.

Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Οταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα μην το αγνοήσετε διότι πολλές από τις γυναίκες που έκαναν τις προληπτικές εξετάσεις και διαγνώστηκαν με ευρήματα μπόρεσαν και τα αντιμετώπισαν έγκαιρα και αποτελεσματικά».