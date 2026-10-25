Μαρινάκης: Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία

Σαφές μήνυμα ότι η το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης.

Σε συνέντευξή του στο mononews, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα αιτήματα αδειοδότησης για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν υποβληθεί αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις της Άγκυρας.

«Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τα αιτήματα αδειοδότησης έχουν υποβληθεί στις ελληνικές αρχές και μόνο στις ελληνικές αρχές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λήψης άδειας από την Τουρκία ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη αρχή», ανέφερε. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι οι προβλεπόμενες από το διεθνές πλαίσιο ειδοποιήσεις για την εκτέλεση εργασιών είναι διαφορετικό ζήτημα από την αδειοδότηση. «Η Ελλάδα δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δεν ζητά την άδεια κανενός για την άσκησή τους», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ευρωπαϊκό έργο, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, το οποίο αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν νομιμοποιείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Αναφερόμενος στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η απόφαση «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων» και δεν μεταβάλλει ούτε τη γεωγραφία ούτε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο και ανυπόστατο», σημειώνοντας ότι μια κοινοβουλευτική απόφαση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει μια συμφωνία που, κατά την ελληνική θέση, στερείται νομικής βάσης.

Ο κ.Μαρινάκης συνέδεσε ευθέως την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020, με την ελληνική απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις. «Αυτή είναι μια από τις απαντήσεις της Ελλάδας στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Όχι με λόγια, αλλά με διπλωματικές πρωτοβουλίες, με συμμαχίες και με συμφωνίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας μας», ανέφερε.

Υπενθύμισε τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά τις εξελίξεις στη Λιβύη υπήρξε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωση εταίρων και συμμάχων και ευρωπαϊκή τοποθέτηση απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν περιμένει τις κινήσεις άλλων για να διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση μετρά την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής «σε συμφωνίες, συμμαχίες και απτά αποτελέσματα».

Ενεργειακή κρίση: 850 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης

Για την ενεργειακή κρίση και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 850 εκατ. ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε μειώσεις που φθάνουν τα 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στη βενζίνη. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει παρεμβάσεις που φθάνουν άμεσα στον καταναλωτή, ενώ σημείωσε ότι έχουν ήδη εξαντληθεί τα προβλεπόμενα όρια δαπανών και ότι ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Ευρώπη εξαίρεση των έκτακτων μέτρων από τις οροφές δαπανών.

Τι είπε για τον Σαμαρά

Ερωτηθείς για την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά για μείωση των φόρων στα καύσιμα και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Δεν θα ήθελα να μπω σε μια αντιπαράθεση με έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας», είπε. Σημείωσε πάντως ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει δεκάδες φόρους, ενώ συνέδεσε την αύξηση των δημοσίων εσόδων με την ανάπτυξη, τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Για τα σενάρια νέων κομμάτων, επανέλαβε ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, την οποία χαρακτήρισε «δύσκολο, αλλά απολύτως ρεαλιστικό στόχο», επικαλούμενος τη δημοσκοπική παρουσία της ΝΔ πέριξ του 30%. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα της άκρας Δεξιάς».

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Η απάντηση δεν είναι το μπάχαλο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στη διαμαρτυρία και των βανδαλισμών και επιθέσεων σε περιουσίες.

Απαντώντας στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τις αντιδράσεις των νέων, κατηγόρησε πολιτικές δυνάμεις ότι επιχειρούν να επενδύσουν στην ένταση και στο χάος. Επανέφερε την αναφορά στελέχους της νεολαίας του κόμματος του κ. Τσίπρα στο «και στα δικά μας» για τις εικόνες από τη Γαλλία και σημείωσε ότι η χώρα «έχει ξαναζήσει την πολιτική επένδυση στην αγανάκτηση».

«Η απάντηση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών είναι περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, ακόμα λιγότεροι φόροι και ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων. Όχι το μπάχαλο», ανέφερε.

Για την υπόθεση του μπάσκετ

Τέλος, για τις συλλήψεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και διαιτητών στην έρευνα για στημένους αγώνες, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να τηρηθεί το τεκμήριο αθωότητας και ότι αποκλειστικά η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει τα στοιχεία.

Ανέφερε ότι, μετά τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει την υπόθεση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω σχόλια.