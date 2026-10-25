Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) έως και την Τρίτη (27-10-2026), με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις κυρίως στην ανατολική χώρα. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν η Αττική, η ανατολική Στερεά, η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με διαδοχικά κύματα επιδείνωσης ανά περιοχή.

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Καιρός, Βροχές, Καταιγίδες,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική χώρα.
  • Στην Αττική προβλέπονται έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες, αλλά και την Τρίτη έως τις πρωινές ώρες.
  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται επίσης σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αλλάζει «πρόσωπο» ο καιρός. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής (25/10) επιδείνωση προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10)) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27/10) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.
β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

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