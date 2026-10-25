Προμηθέας – Ολυμπιακός 45-85: Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους» στην GBL με σούπερ… Εντζάι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα και παρέμεινε αήττητος στην GBL. Οι Πειραιώτες διεύρυναν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Εμπάι Εντζάι να σημειώνει 19 πόντους και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει 14.

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Αθλητισμός

Εμπάι Εντζάι, Ολυμπιακός, Προμηθέας, Stoiximan GBL
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της GBL σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα.
  • Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 14 πόντους.
  • Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και αύξησε κατακόρυφα τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, παραμένοντας αήττητη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της GBL σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αύξησε σημαντικά τη διαφορά, φτάνοντας στο 4/4 στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και τέσσερα ριμπάουντ, συμβάλλοντας τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 14 πόντους και πήρε έξι ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ πρόσθεσε 10 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βρει επιθετικό ρυθμό. Με τη συμβολή του Όμηρου Νετζήπογλου, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-8 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ο Προμηθέας απάντησε με τρίποντο του Δίπλαρου στον αιφνιδιασμό και έφερε το παιχνίδι στα ίσια, χωρίς όμως να προσπεράσει στο σκορ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12-16, με τον Βεζένκοβ να έχει πετύχει πέντε πόντους.

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, μειώνοντας σε 22-25 στο 15′, έπειτα από τρίποντο του Αντετοκούνμπο. Στη συνέχεια, ο Εντζάι έδωσε επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό και με κάρφωμα διαμόρφωσε το 22-31. Οι Πειραιώτες βελτίωσαν την απόδοσή τους και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 12 πόντων (29-41).

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αύξησε την πίεσή της και διεύρυνε τη διαφορά. Ο Βεζένκοβ ευστόχησε από την περιφέρεια, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 33-54 στο 25′. Στο 28′, ο Χολ κάρφωσε για το 35-62, ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 37-62, δίνοντας στους φιλοξενούμενους προβάδισμα 25 πόντων.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στην τελευταία περίοδο. Ο Εντζάι συνέχισε να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ η διαφορά έφτασε τους 39 πόντους (40-79) στο 36′. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι τη λήξη και διαμόρφωσε το τελικό 45-85, παραμένοντας αήττητος μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Τζιομπάνος, Λόρτος, Μπον.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.

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