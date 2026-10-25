Προμηθέας – Ολυμπιακός 45-85: Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους» στην GBL με σούπερ… Εντζάι

Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της GBL σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αύξησε σημαντικά τη διαφορά, φτάνοντας στο 4/4 στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και τέσσερα ριμπάουντ, συμβάλλοντας τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 14 πόντους και πήρε έξι ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ πρόσθεσε 10 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

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Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βρει επιθετικό ρυθμό. Με τη συμβολή του Όμηρου Νετζήπογλου, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-8 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ο Προμηθέας απάντησε με τρίποντο του Δίπλαρου στον αιφνιδιασμό και έφερε το παιχνίδι στα ίσια, χωρίς όμως να προσπεράσει στο σκορ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12-16, με τον Βεζένκοβ να έχει πετύχει πέντε πόντους.

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, μειώνοντας σε 22-25 στο 15′, έπειτα από τρίποντο του Αντετοκούνμπο. Στη συνέχεια, ο Εντζάι έδωσε επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό και με κάρφωμα διαμόρφωσε το 22-31. Οι Πειραιώτες βελτίωσαν την απόδοσή τους και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 12 πόντων (29-41).

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αύξησε την πίεσή της και διεύρυνε τη διαφορά. Ο Βεζένκοβ ευστόχησε από την περιφέρεια, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 33-54 στο 25′. Στο 28′, ο Χολ κάρφωσε για το 35-62, ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 37-62, δίνοντας στους φιλοξενούμενους προβάδισμα 25 πόντων.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στην τελευταία περίοδο. Ο Εντζάι συνέχισε να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ η διαφορά έφτασε τους 39 πόντους (40-79) στο 36′. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι τη λήξη και διαμόρφωσε το τελικό 45-85, παραμένοντας αήττητος μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Τζιομπάνος, Λόρτος, Μπον.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.