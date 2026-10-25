Έκτακτη συνάντηση Βρούτση – ΕΟΚ τη Δευτέρα για τις «σεισμικές» εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ

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Συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ειδικότερα, ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνάντηση για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, στο υπουργείο Αθλητισμού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, υπό το βάρος των σοβαρών εξελίξεων και των καταγγελιών που διερευνά η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Βασικός στόχος είναι να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να εξεταστούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του αθλήματος. Από την πλευρά του υπουργείου, προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.

Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Την ίδια ώρα, η ΕΟΚ ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του διοικητικού της συμβουλίου για σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 16:30, μετά την παραίτηση του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αθλητικού νόμου και του καταστατικού της ΕΟΚ.

Όπως επισημαίνεται, οι σχετικές αποφάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις έχουν θέσει το ελληνικό μπάσκετ στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.