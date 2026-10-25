«Χωριάτικο»: Ερευνάται ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο – Στο μικροσκόπιο περισσότερα από 200 καταστήματα, επίκεινται νέες συλλήψεις

Ζημία για το Δημόσιο, η οποία ενδέχεται να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ιδιοκτήτη της, Άγγελου Γιαννακόπουλου. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής (25/10), ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ο επιχειρηματίας και ένας λογιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα περισσότερων από 200 καταστημάτων της αλυσίδας, η οποία διατηρεί δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική, καθώς και άλλων επιχειρήσεων στις οποίες ο συλληφθείς εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ή εξετάζεται η συμμετοχή του ως αφανή ιδιοκτήτη, μέσω τρίτων προσώπων.

Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται στην αλυσίδα αρτοποιείων, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η σύνδεσή του με νυχτερινά κέντρα και καταστήματα, ακόμη και στην παραλιακή.

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, στο πλαίσιο σοβαρών υποθέσεων που αφορούσαν εμπορία ανθρώπων (trafficking) και μαστροπεία.

Οι αστυνομικές έρευνες και η διαδικασία των συλλήψεων συνεχίζονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Καλλιακμάνης: Να επεκταθεί η έρευνα και σε άλλες εταιρείες με παρόμοια δράση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», με περισσότερες από 30 συλλήψεις και τον αριθμό των κατηγορουμένων να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 100, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην ERT.

Όπως δήλωσε, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι εταιρειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα αφορά καταγγελλόμενες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ και ενδεχόμενη εμπλοκή σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Για το τελευταίο σκέλος, ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για ιστοσελίδες μέσω των οποίων φέρεται να διακινούνταν γυναίκες, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση του 2008 και η αλλαγή επωνυμίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καλλιακμάνης σε παλαιότερη υπόθεση, το 2008, όταν, όπως είπε, ο ιδιοκτήτης είχε συλληφθεί και τότε υπήρχαν στοιχεία που φέρονταν να συνδέουν την επιχείρηση με ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά την αλλαγή της επωνυμίας ακολούθησε η ανάπτυξη της επιχείρησης, η οποία επεκτάθηκε και μέσω του συστήματος franchise σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

«Ήταν αλλιώς η επωνυμία και μετά άνοιξε αυτή την επιχείρηση με άλλη επωνυμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνεχίστηκαν παρόμοιες δραστηριότητες. Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Να διευρυνθεί η έρευνα και σε άλλες εταιρείες»

Ο κ. Καλλιακμάνης συνέδεσε την υπόθεση με άλλες έρευνες των τελευταίων ετών για εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να χρησιμοποιούσαν παρόμοιες μεθόδους, όπως εταιρείες-«φαντάσματα», πλαστά τιμολόγια, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως υπογράμμισε, η έρευνα θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα κυκλώματα που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο αριθμός των εμπλεκομένων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά. Όπως εξήγησε, ορισμένοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα, για τις οποίες μπορεί να εκδίδονται εντάλματα σύλληψης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα η σύλληψη εξαρτάται από τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο ίδιος απέδωσε τη διαρκή αποκάλυψη ανάλογων υποθέσεων και στη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων αναδεικνύει την ανάγκη να ελεγχθεί εάν παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες επιχειρήσεις.