9ο Athens Investment Forum: Προσκλητήριο επενδύσεων και οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας

Με κεντρικό άξονα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στο διεθνές στερέωμα, ξεκίνησαν το πρωί (2/11) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών οι εργασίες του 9ου Athens Investment Forum 2026, με τίτλο «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα».

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Το έναυσμα του συνεδρίου έδωσε ο Εδουράρδος Καρρέρ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vertical Solutions, καλωσορίζοντας τους συνέδρους και αναδεικνύοντας τη σημασία της επενδυτικής επανεκκίνησης και ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Σας καλώ στη δεκαετία της δημιουργίας»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, απηύθυνε ισχυρό προσκλητήριο στον επιχειρηματικό και επενδυτικό κόσμο, καλώντας τους χαρακτηριστικά στη δεκαετία της δημιουργίας.

Τάσος Χατζηβασιλείου: Το παρασκήνιο της ελληνικής προεδρίας και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Νίκο Φιλιππίδη, η οποία επικεντρώθηκε στην επερχόμενη 6η ευρωπαϊκή προεδρία στην ιστορία της Ελλάδας. Όπως αποκάλυψε ο κ. Χατζηβασιλείου, η Αθήνα προετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς σχεδιάζονται τουλάχιστον δύο σύνοδοι κορυφής με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ηγετών και με 250 παράλληλες εκδηλώσεις που θα κρίνουν την επιτυχία της προεδρίας. Στην ατζέντα αυτή κυριαρχούν ελληνικά ζητήματα αιχμής, όπως η άμυνα, η ασφάλεια στις θάλασσες, η ανθεκτικότητα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να υπάρξει πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2027. Στο πλαίσιο των τριών συνόδων κορυφής που ακολουθούν, εκφράστηκε η ελπίδα για σημαντικές εξελίξεις, με τον Υφυπουργό να επισημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό φιλόδοξο, ο οποίος θα αποφεύγει τις οριζόντιες περικοπές.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στη διαδικασία της διεύρυνσης, χαρακτηρίζοντας το Μαυροβούνιο ως την πιο ώριμη χώρα για ένταξη και ενθαρρύνοντάς το να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη να το υποδεχθεί. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να καλύψει το τεχνολογικό κενό που έχει δημιουργηθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση για τις τιμές της ενέργειας και να υπάρξει συμφωνία για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, η οποία, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους. Για την επιτυχή έκβαση όλων των παραπάνω, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι απαιτείται μια λελογισμένη και στρατηγική προσέγγιση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Platinum Χορηγοί του 9th Athens Investment Forum 2026 είναι ο CopelouzosGroup και η KPMG και χρυσοί χορηγοί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, ΑVAX, CrediaBank και KIEFER.