Τιμολόγια ρεύματος: Πώς διαμορφώνονται τον Νοέμβριο ανά πάροχο

Ανακοινώθηκαν από τους παρόχους τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο 2026.

Αναλυτικά:

ΔΕΗ

για κατανάλωση έως 200 KWh η τιμή ρεύματος είναι στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο από 16,9 λεπτά που ήταν τον Οκτώβριο

η τιμή ρεύματος είναι στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο από 16,9 λεπτά που ήταν τον Οκτώβριο για κατανάλωση άνω των 200 KWh η τιμή ρεύματος ανέρχεται στα 28,4 λεπτά στη ζώνη μειωμένης χρέωσης σε σχέση με 21,99 λεπτά που ήταν τον περασμένο μήνα. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 29%.

Protergia

Η χρέωση του ρεύματος για το “Protergia Οικιακό Value Special” είναι στα 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο από 18,4 λεπτά που ήταν τον περασμένο μήνα.

ΗΡΩΝ

Η τιμή ρεύματος για το πράσινο τιμολόγιο “ΗΡΩΝ Basic Home” είναι αυξημένη κατά περίπου 76% και διαμορφώνεται στα 25,95 λεπτά/ KWh από 14,76 λεπτά που ήταν καθηλωμένο επί μήνες.

NRG

Η χρέωση της κιλοβατώρας με έκπτωση συνέπειας “σκαρφαλώνει” στα 33,4 λεπτά τον Νοέμβριο από 25,9 λεπτά/kWh που ήταν τον Οκτώβριο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως σχεδόν του 29%.

Σημειώνεται δε, πως η τιμή ρεύματος χωρίς την έκπτωση φτάνει τα 38,9 λεπτά/kWh τον Νοέμβριο και η χρέωση με έκπτωση συνέπειας “σκαρφαλώνει” στα 33,4 λεπτά τον Νοέμβριο από 25,9 λεπτά/kWh που ήταν τον Οκτώβριο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση σχεδόν 29%.

Volton

Η τιμή ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο αυξάνεται στα 36,2 λεπτά τον Νοέμβριο από 27,37 λεπτά/kWh που ήταν τον Οκτώβριο. Δηλαδή σημειώνεται μια αύξηση της τάξεως του 32,3%. Το πάγιο ανέρχεται στα 4,90 ευρώ.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής , οι Enerwave, Φυσικό Αέριο, ZενίΘ και Ελίν δεν έχουν δημοσιεύσει τις τιμές Νοεμβρίου, .

Η χονδρική και οι αυξήσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως τον μήνα Οκτώβριο η τιμή χονδρικής ρεύματος στη χώρα μας έκλεισε σχεδόν στα 200 ευρώ/MWh μεσοσταθμικά. Δηλαδή, καταγράφηκε μια αύξηση σχεδόν της τάξεως του 25% αυξημένη σε μηνιαία βάση και για αυτόν τον λόγο η πλειοψηφία των προμηθευτών, ηλεκτρικού ρεύματος ανέβασε τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως όσοι εξακολουθούν να είναι ενταγμένοι στο πράσινο τιμολόγιο εκτιμάται πως θα δουν αυξήσεις από 29% έως και… 76% στις τιμές ρεύματος.

Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή χονδρικής ρεύματος στη χώρα μας σήμερα υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ανέρχεται στα 312.72 ευρώ ανά μεγαβατώρα καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 19% σε σχέση με χθες που ήταν 261.98 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι επιδοτήσεις

Σημειώνεται δε πως μέχρι στιγμής, η Κομισιόν δεν φαίνεται να είναι θετική στο να αξιοποιηθεί η ρήτρα για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών. Και αυτό διότι θεωρεί πως δεν θα λυθεί μακροπρόθεσμα το θέμα με το ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, τάσσεται υπερ στο να ληφθούν δομικά μέτρα που θα έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και χαρακτήρα.