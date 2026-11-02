Λασίθι: 40χρονος αυτοτραυματίστηκε και σκηνοθέτησε ληστεία στο σπίτι του – Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς

Ένας 40χρονος άνδρας στο Λασίθι, παραδέχθηκε στις Αστυνομικές Αρχές, ότι προκάλεσε μόνος του τα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του, έχοντας σκηνοθετήσει εξ ολοκλήρου μια βίαιη επίθεση και ληστεία. Η υπόθεση κατέρρευσε όταν οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο απέδειξε ότι κανείς άλλος δεν είχε πλησιάσει την οικία του. Ο άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας, νοσηλεύεται πλέον σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης νοσηλεύεται 40χρονος άνδρας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε μόνος του, τα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του.
  • Ο ίδιος είχε καταγγείλει στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ότι άγνωστα άτομα παραβίασαν το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα, απαιτώντας επιτακτικά χρήματα.
  • Η υπόθεση κατέρρευσε όταν οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από κάμερα ασφαλείας, διαπιστώνοντας ότι κανένας άλλος, δεν πλησίασε την οικία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης, νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος παραδέχθηκε στις Αρχές, ότι προκάλεσε μόνος του τα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του. Ο άνδρας, που αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας, είχε σκηνοθετήσει εξ ολοκλήρου βίαιη επίθεση, κινητοποιώντας άδικα την ΕΛ.ΑΣ.

Το υλικό που κατέρριψε το σενάριο

Σύμφωνα με το patris.gr, η υπόθεση κατέρρευσε όταν οι αστυνομικοί του Λασιθίου, εξέτασαν το υλικό από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο, διαπιστώθηκε ότι κανένας άλλος, δεν πλησίασε το σπίτι του. Ο 40χρονος μπήκε μόνος του στο σπίτι και βγήκε μερικές ώρες αργότερα, φέροντας πλέον τα τραύματα. Επιπλέον, παρά τους ισχυρισμούς για «εισβολή» κακοποιών, κανένα χρηματικό ποσό δεν έλειπε από τον χώρο.

Τα ψέματα και η καταγγελία

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε μεταβεί στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα εφιαλτικής εισβολής. Υποστήριξε ότι τρία έως πέντε άγνωστα άτομα, παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του, εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα, απαιτώντας επιτακτικά χρήματα.

Η αρχική εικόνα στο νοσοκομείο

Το περιστατικό είχε ξεκινήσει με την εμφάνισή του στο νοσοκομείο της πόλης, όπου διαμένει. Έφερε αίμα στο στόμα, μώλωπες γύρω από τα μάτια και γενικότερα σημάδια άγριου ξυλοδαρμού.

Οι γιατροί τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και του έδωσαν εξιτήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διερεύνηση ενός «θρίλερ», που τελικά αποδείχθηκε σκηνοθετημένη πράξη του ίδιου.

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