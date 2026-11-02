GNTM: «Ζωή ποδήλατο» για τα μοντέλα η αποψινή δοκιμασία

Στο νέο επεισόδιο “Gntm 7″ απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα μοντέλα μεταφέρονται σε ένα ονειρικό σκηνικό, που μοιάζει βγαλμένο από κάποιο χωριό της Ιταλίας.

Για άλλη μία φορά καλούνται να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την επιμέλεια του styling τους. Αυτή τη φορά, φωτογραφίζονται πάνω σε ποδήλατα εν κινήσει, φορώντας bridal looks και υποδυόμενοι ζευγάρια που μόλις παντρεύτηκαν.

Ποιοι θα καταφέρουν να ισορροπήσουν πάνω στα ποδήλατα και ποιοι θα δυσκολευτούν στο πετάλι;

Ο σχηματισμός των ζευγαριών μπορεί να μοιάζει εύκολη υπόθεση για τους περισσότερους, ωστόσο για τον Μάνο Τζαμπαζάκη και τη Σταυρούλα Μαυρομάτη το γεγονός ότι βρίσκονται και πάλι στο ίδιο ζευγάρι δεν φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό σενάριο.

Ο φωτογράφος Διονύσης Κούτσης αναλαμβάνει να αποτυπώσει την απόλυτη ευτυχία των νεόνυμφων μοντέλων. Τα αποτελέσματα, όμως, δεν φαίνεται να τον ικανοποιούν. Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει στα sets των διαγωνιζομένων και ποιες δυσκολίες θα κληθούν να ξεπεράσουν μπροστά στον φακό;

Στο σπίτι του GNTM 7, η ενόχληση της Σταυρούλας Μαυρομάτη απέναντι στον Μάνο κορυφώνεται. Πώς αντιδρούν τα υπόλοιπα μοντέλα; Η μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν περνά απαρατήρητη ούτε στο πλατό της αποχώρησης και η στάση της απέναντι στον συμπαίκτη της δεν μένει ασχολίαστη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς καλούνται να αξιολογήσουν τις φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων και να αποφασίσουν ποιο μοντέλο κατάφερε να αποδώσει πιο πειστικά την έννοια της απόλυτης γαμήλιας ευτυχίας.

Για ένα, όμως, από τα μοντέλα, ο γάμος θα… σχολάσει και η πορεία του στο GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε.

GNTM 7 | Το trailer του 13ου επεισοδίου

Απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 21:00