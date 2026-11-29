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Κατάστημα ψιλικών στο Άργος, έβαλαν στο μάτι διαρρήκτες τα ξημερώματα της Κυριακής (29/11), προκαλώντας, εν τέλει, υλικές ζημιές και αποσπώντας χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο έφτασαν στο σημείο και θρυμμάτισαν την τζαμαρία της πρόσοψης, εισβάλοντας στον χώρο. Η ενεργοποίηση του συναγερμού τους έκανε να τραπούν γρήγορα φυγή, ωστόσο πρόλαβαν να αποσπάσουν περί τα 250 ευρώ που βρίσκονταν στην ταμειακή μηχανή.

Αποχώρησαν από το σημείο με το όχημα, όμως τους κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Όπως σημειώνει το argolikeseidhseis από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, διαπιστώθηκε πως το αυτοκίνητο διαφυγής —ένα μαύρο Skoda Octavia— είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας.

Πλέον οι Αρχές αναζητούν τους δράστες.