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Ένας 66χρονος στον Θραψανό του δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και του χορηγήθηκε ειδική αγωγή.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Neakriti, επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που κάτοικοι πέφτουν θύματα επιθέσεων από μεγαλόσωμα σκυλιά, καθώς, όπως αναφέρουν, έχουν καταγραφεί και άλλα ανάλογα περιστατικά.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για περίπου 50 αδέσποτα σκυλιά στον Θραψανό, τα οποία, όπως καταγγέλλουν, εγκαταλείπονται από ασυνείδητους πολίτες, δημιουργώντας μια ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση.

Ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να μην υπάρξουν νέα περιστατικά επιθέσεων.