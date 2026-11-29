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Περίπου δύο ώρες κράτησε η κρίσιμη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον επικεφαλής του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, στο αρχηγείο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την έκβαση των συνομιλιών ή για το κατά πόσο σημειώθηκε πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στον Άιζενκοτ την πρωθυπουργία για το πρώτο διάστημα της κυβερνητικής θητείας, στο πλαίσιο συμφωνίας εναλλαγής στην εξουσία.

Ο Άιζενκοτ, ο οποίος βρίσκεται παράλληλα σε διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του Λικούντ, έδωσε στον Νετανιάχου διορία 24 ωρών για την επίτευξη κυβερνητικής συμφωνίας.