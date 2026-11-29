Παρελθόν, και τυπικά, αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ισπανός, που το τελευταία διάστημα είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα και είχε επιστρέψει μόνιμα στην πατρίδα του, αρχικά είχε τον ρόλο του τεχνικού διeυθυντή στον Παναθηναϊκό ενώ στη συνέχεια υποβαθμίστηκε στον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ Άνχελ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».