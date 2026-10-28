Κρήτη: Διάσωση 31 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 31 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 48 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό πλοίο προσέγγισε το σημείο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Οι 31 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς τους.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.