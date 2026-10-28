Το «λευκό τους φουστάνι» φόρεσαν τα Λευκά Όρη και ο Ψηλορείτης – Δείτε εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

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Ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό αποκαλύπτεται σε Ρέθυμνο και Χανιά, με τα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη, να έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Οι χιονισμένες βουνοκορφές, που ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα σύννεφα, συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο, θυμίζοντας πως ο χειμώνας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στα ορεινά της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι ο Οκτώβριος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το neakriti.gr αποτυπώνουν τις επιβλητικές κορυφές των Λευκών Ορέων, καλυμμένες με χιόνι, ενώ χαμηλότερα το τοπίο διατηρεί ακόμη τα φθινοπωρινά του χρώματα.

Η αντίθεση ανάμεσα στις λευκές βουνοκορφές, τα σκούρα χρώματα των χαμηλότερων ορεινών όγκων και τα πυκνά σύννεφα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.

Σύμφωνα με το Nea Kriti.gr,το χιόνι στις ψηλότερες κορυφές έρχεται να συμπληρώσει το φθινοπωρινό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, με τις βροχοπτώσεις και την αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας να σηματοδοτούν την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Κρήτη: Επιμένουν οι βροχές και η φθινοπωρινή ψύχρα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο καιρός στην Κρήτη θα παραμείνει άστατος και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι οποίες ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία στο νησί αναμένεται να κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 7.

Στα Χανιά, πάντως, οι χιονισμένες κορυφές των Λευκών Ορέων έχουν ήδη χαρίσει ένα ξεχωριστό θέαμα, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στον χειμώνα των βουνών και το φθινόπωρο των χαμηλότερων περιοχών.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στην υπόλοιπη χώρα, η Κρήτη, θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική αστάθεια.