Το πιο ηχηρό μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου ήταν «άηχο»: Ο εθνικός ύμνος στη νοηματική από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Θεοδώρων

Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από κάθε ήχο, κι αυτό που συνέβη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, δεν ήταν απλώς μια σχολική γιορτή, αλλά ένα μάθημα ζωής και ψυχής. Οι μαθητές απέδωσαν τον Εθνικό μας Ύμνο στη νοηματική γλώσσα, χαρίζοντάς μας ανεπανάληπτες εικόνες και άπειρη αγάπη.

Τα μικρά χέρια κινήθηκαν στον αέρα, με έναν ρυθμό που δεν χρειαζόταν φωνή, για να ακουστεί. Κάθε κίνηση ήταν ένας στίχος, κάθε βλέμμα, μια υπόσχεση. Μας απέδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο πως η πατρίδα, η ελευθερία και η υπερηφάνεια δεν είναι λέξεις γραμμένες σε χαρτί, αλλά συναισθήματα που ζουν μέσα στην καρδιά.

Ένα μάθημα ενσυναίσθησης και ελπίδας από τα παιδιά μας

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, αυτά τα παιδιά έγιναν η πιο γλυκιά μελωδία ανθρωπιάς. Μέσα από την δική τους προσπάθεια και την καθοδήγηση των δασκάλων τους, γεφύρωσαν αποστάσεις, υπενθυμίζοντάς μας, πως η πραγματική επικοινωνία ξεκινά από την κατανόηση και την αποδοχή.

Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα που μας έκαναν να δακρύσουμε από περηφάνια. Μας έδειξαν το μέλλον που αξίζει σε αυτόν τον τόπο: ένα μέλλον όπου κανείς δεν μένει πίσω και όπου όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούν να υψώσουν το ανάστημά τους.