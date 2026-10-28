Το πιο ηχηρό μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου ήταν «άηχο»: Ο εθνικός ύμνος στη νοηματική από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Θεοδώρων

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, απέδωσαν τον Εθνικό Ύμνο στη νοηματική γλώσσα, στο πλαίσιο σχολικής γιορτής. Μέσα από την προσπάθεια των παιδιών και την καθοδήγηση των δασκάλων τους, η εκδήλωση ανέδειξε ένα μάθημα ζωής, ενσυναίσθησης και αποδοχής. Η πρωτοβουλία μετέφερε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ισότητας, αποδεικνύοντας ότι η επικοινωνία και η υπερηφάνεια, δεν απαιτούν φωνή για να εκφραστούν.

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Κοινωνία

Ο Εθνικός ύμνος στη νοηματική/1ου Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Θεοδώρων
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, οι μαθητές απέδωσαν τον Εθνικό Ύμνο στη νοηματική γλώσσα, μετατρέποντας τη γιορτή, σε ένα ουσιαστικό μάθημα ζωής και ψυχής.
  • Με κάθε κίνηση και βλέμμα, τα παιδιά απέδειξαν πως η πατρίδα, η ελευθερία και η υπερηφάνεια δεν είναι λέξεις γραμμένες σε χαρτί, αλλά συναισθήματα που ζουν μέσα στην καρδιά.
  • Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, οι μαθητές γεφύρωσαν αποστάσεις, υπενθυμίζοντας την αξία ενός μέλλοντος όπου κανείς δεν μένει πίσω και όλοι προχωρούν ενωμένοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από κάθε ήχο, κι αυτό που συνέβη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, δεν ήταν απλώς μια σχολική γιορτή, αλλά ένα μάθημα ζωής και ψυχής. Οι μαθητές απέδωσαν τον Εθνικό μας Ύμνο στη νοηματική γλώσσα, χαρίζοντάς μας ανεπανάληπτες εικόνες και άπειρη αγάπη.

Τα μικρά χέρια κινήθηκαν στον αέρα, με έναν ρυθμό που δεν χρειαζόταν φωνή, για να ακουστεί. Κάθε κίνηση ήταν ένας στίχος, κάθε βλέμμα, μια υπόσχεση. Μας απέδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο πως η πατρίδα, η ελευθερία και η υπερηφάνεια δεν είναι λέξεις γραμμένες σε χαρτί, αλλά συναισθήματα που ζουν μέσα στην καρδιά.

Ένα μάθημα ενσυναίσθησης και ελπίδας από τα παιδιά μας

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, αυτά τα παιδιά έγιναν η πιο γλυκιά μελωδία ανθρωπιάς. Μέσα από την δική τους προσπάθεια και την καθοδήγηση των δασκάλων τους, γεφύρωσαν αποστάσεις, υπενθυμίζοντάς μας, πως η πραγματική επικοινωνία ξεκινά από την κατανόηση και την αποδοχή.

Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα που μας έκαναν να δακρύσουμε από περηφάνια. Μας έδειξαν το μέλλον που αξίζει σε αυτόν τον τόπο: ένα μέλλον όπου κανείς δεν μένει πίσω και όπου όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούν να υψώσουν το ανάστημά τους.

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