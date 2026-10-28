Ζελένσκι: Ελπίζει σε διαπραγματεύσεις με Ρωσία και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο – «Πόρτα» από το Κρεμλίνο σε ευρωπαϊκή συμμετοχή

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα για πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι στις αρχές Νοεμβρίου, ζητώντας παράλληλα την ενεργή εμπλοκή της Ευρώπης. Από την πλευρά της Μόσχας, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ απέκλεισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή στον επόμενο γύρο συνομιλιών, διευκρινίζοντας επιπλέον ότι προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ διαπραγματευτών από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, το διάστημα μεταξύ 6ης και 10ης Νοεμβρίου.
  • Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θέλει η Ευρώπη να εμπλακεί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως η ενότητα και μια ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία είναι αναγκαίες.
  • Από την πλευρά της Μόσχας, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ξεκαθάρισε ότι ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ενώ σημείωσε πως προς το παρόν δεν έχει οριστεί καμία ημερομηνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ διαπραγματευτών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, το διάστημα μεταξύ 6ης Νοεμβρίου και 10ης Νοεμβρίου.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει συμφωνία με το ΝΑΤΟ για να αλλάξει τον χάρτη ασφαλείας της Ευρώπης

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θέλει η Ευρώπη να εμπλακεί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως η ενότητα και μια ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία είναι αναγκαίες.

Mπλόκο της Μόσχας

Οι Ευρωπαίοι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Πούτιν: Παρέδιδε «μάθημα» ρωσικής ιστορίας επί 90 λεπτά στους ηγέτες Φινλανδίας και Νορβηγίας, αντί να συζητήσει για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο συνομιλίων μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όπως μετάδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ουσακόφ είπε πως η πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τρίτη του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Τραμπ: Προαναγγέλλει συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι «πολύ σύντομα» – «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αβεβαιότητα

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, που αναμένεται να διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουσακόφ είπε δεν έχει οριστεί προς το παρόν καμία ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ