Τρόμος για 14χρονο σε πλατεία του Πύργου: Ανήλικοι τον χτύπησαν με γκλοπ στο κεφάλι και του άρπαξαν το κινητό

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων Ρομά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε πλατεία στον Πύργο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο 14χρονοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, ο οποίος βρισκόταν σε πλατεία. Αφού του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, ο ένας φέρεται να χρησιμοποίησε γκλοπ, χτυπώντας τον στο κεφάλι και προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Παράλληλα, κατηγορείται ότι τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με την Πατρίς, το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου έπεσε στο έδαφος και οι δύο ανήλικοι δράστες φέρονται να το αφαίρεσαν. Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που ανήκει σε μία ενήλικη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν παρούσα στην επίθεση.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση

Ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 14χρονους και τη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση και απειλή.

Επίσης, πέρασαν χειροπέδες και στις μητέρες των δύο ανηλίκων, οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο ανήλικοι και η ενήλικη συγκατηγορούμενή τους θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 14χρονο, το θύμα της επίθεσης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.