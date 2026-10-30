Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

οδήγηση
Samuele Errico Piccarini / Unsplash
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό την επήρεια μέθης οδηγούσε 42χρονος στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του. Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη χθες (29/10/2026), ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά.

Από την αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ούτε έγγραφα, που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του ΚΟΚ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ