Ικαρία: Καρέ καρέ η στιγμή που φυσητήρας αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας – Εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες ενός φυσητήρα, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας, στην Ικαρία.

Η καταγραφή του φυσητήρα, του δεύτερου μεγαλύτερου κήτους που συναντάται στα ελληνικά ύδατα, έγινε όταν επιστήμονες του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» πραγματοποίησαν έρευνες με το σκάφος «Τρίτων», στην Τάφρο της Ικαρίας.

Εκεί, το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον φυσητήρα να αναδύεται στην επιφάνεια του νερού για να αναπνεύσει, πριν καταδυθεί ξανά σε μεγάλα βάθη για να βρει τη λεία του.

«Ένας κόσμος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος»

Σε σχετική ανάρτηση στα social media, το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» επισημαίνει πως πρόκειται για έναν γνώριμο επισκέπτη, σημειώνοντας πως «κάθε τέτοια συνάντηση μας θυμίζει πόσα έχουμε ακόμη να μάθουμε για τις βαθιές θάλασσες του Αιγαίου».

«Φυσητήρας στην Τάφρο της Ικαρίας. Φθινοπωρινές μέρες και ένας γνώριμος επισκέπτης, ένας μεγάλος αρσενικός, καταγράφεται ξανά κατά τη διάρκεια της έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με το ερευνητικό σκάφος “Τρίτων”. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας απλώνεται ένας κόσμος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Η Τάφρος της Ικαρίας είναι μια περιοχή διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό. Κάθε τέτοια συνάντηση μας θυμίζει πόσα έχουμε ακόμη να μάθουμε για τις βαθιές θάλασσες του Αιγαίου, αλλά και πόσο αναγκαίο είναι η γνώση να μετατρέπεται σε αποτελεσματικές δράσεις για την προστασία αυτής της μοναδικής θαλάσσιας ζωής, που απειλείται ολοένα και περισσότερο από την ανθρώπινη δραστηριότητα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.