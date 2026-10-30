Ανακαίνιση Κατοικίας: Άρχισαν οι αιτήσεις για 13.500 δικαιούχους – Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση – Αναλυτικός οδηγός

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Οικονομία

Ανακαίνιση
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Σχεδόν 10 εβδομάδες έχουν προθεσμία περίπου 13.500 δικαιούχοι να ανακαινίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 95%.

Ανακαίνιση κατοικίας: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης – Ποιους αφορά

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Χθες Πέμπτη τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες μέσω της πλατφόρμας https://anakainisi.tee.gov.gr/και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

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Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση..

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

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