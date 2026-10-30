Ανακαίνιση Κατοικίας: Άρχισαν οι αιτήσεις για 13.500 δικαιούχους – Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση – Αναλυτικός οδηγός

Σχεδόν 10 εβδομάδες έχουν προθεσμία περίπου 13.500 δικαιούχοι να ανακαινίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 95%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Χθες Πέμπτη τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες μέσω της πλατφόρμας https://anakainisi.tee.gov.gr/και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση..

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr