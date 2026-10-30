Στάθης Μαντζώρος: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει» λέει συγκινημένος ο πατέρας του – Η έκκληση που απευθύνει

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Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis
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«Λύγισε» ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφερόμενος στην πορεία υγείας του γιου του αλλά και στις προσπάθειες που θα γίνουν για τη μεταφορά του σε Κέντρο Αποκατάστασης του εξωτερικού.

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Ο πατέρας του ηθοποιού εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο αγαπημένος ηθοποιός θα επανέλθει, χαρακτηρίζοντας την κατάστασή του σταθερή, 14 μήνες μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

«Πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα επανέλθει»

«Ο Στάθης είναι σε σταθερή κατάσταση κι εγώ επειδή είμαι πολύ θρήσκος στην Παναγία, πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα συνέλθει, θα επανέλθει. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί του, με ακούει, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει», είπε αρχικά ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος

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Ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μακρύς, αλλά η οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου διατηρεί τις ελπίδες για βελτίωση της κατάστασής του.

«Θέλω αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια, να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Χειρουργείο δεν χρειάζεται, αλλά σκεφτόμαστε για το εξωτερικό, για να πάει σε Κέντρο Αποκατάστασης. Σας παρακαλώ, όποιος έχει καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Πρέπει να πάει σε Κέντρο Αποκατάστασης στο εξωτερικό. Ευχαριστώ όλους, να σας έχει ο Θεός καλά», υπογράμμισε ο πατέρας του.

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