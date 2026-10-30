Ιστορική στροφή στο Δουβλίνο: Ειδικός κρατικός φορέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο επανένωσης με τη Βόρεια Ιρλανδία

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση της χώρας προχωρά στη σύσταση ενός ειδικού κρατικού φορέα με αποστολή τη συστηματική έρευνα και την προετοιμασία για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Διερεύνηση σεναρίων

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μίκαελ Μάρτιν στην εφημερίδα Irish Times, ο νέος αυτός φορέας θα έχει ως αποστολή τη διερεύνηση διαφορετικών μοντέλων και των προκλήσεων που συνεπάγεται κάθε πιθανό σενάριο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τόσο η παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η διατήρηση του καθεστώτος «εκχωρημένης διοίκησης», αλλά στο πλαίσιο πλέον μιας ενωμένης Ιρλανδίας.

Ο Μάρτιν εξειδίκευσε μια ιδέα που είχε αναφέρει αρχικά σε ομιλία του αυτή την εβδομάδα, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί μια «ανεξάρτητη και αμερόληπτη βάση γνώσης, πάνω στην οποία θα μπορεί να διεξαχθεί μια αξιόπιστη συζήτηση για τα συνταγματικά μέλλοντα».

«Όχι στη μονομερή ρητορική»

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μέχρι σήμερα ο δημόσιος διάλογος για το δημοψήφισμα ενοποίησης.

«Αυτό που με ανησυχεί σχετικά με την πίεση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τα σύνορα μετά το Brexit είναι ότι πρόκειται για μια κομματική, μονομερή προσέγγιση προάσπισης θέσεων», δήλωσε ο Μάρτιν στους Irish Times.

«Προωθεί κατά κάποιον τρόπο την ιδέα ότι αυτό θα ήταν εύκολο, ότι είναι αναπόφευκτο και ότι η ώρα μας έχει έρθει. Και παρουσιάζεται σχεδόν ως μια νίκη του εθνικισμού, αντί για μια προσέγγιση που επιζητεί ειλικρινά να ακούσει όλες τις φωνές», πρόσθεσε.

Το πλαίσιο

Βάσει των όρων της ειρηνευτικής Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, η βρετανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει δημοψήφισμα για την ιρλανδική ενοποίηση, εάν φανεί πιθανό ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Βόρεια Ιρλανδία θα υποστήριζε μια τέτοια εξέλιξη.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ψαλίδα έχει στενέψει από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μία δεκαετία (Brexit), την ώρα που ιρλανδικά εθνικιστικά κόμματα, όπως το Σιν Φέιν, εντείνουν τις εκκλήσεις τους για τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Σταδιακά βήματα προς την ενοποίηση

Η πρόταση του Μάρτιν, τα πρώτα βήματα της οποίας δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο πριν από το τέλος του έτους, αποτελεί την πιο πρόσφατη σταδιακή κίνηση των κυβερνώντων κομμάτων νότια των συνόρων για τη διαμόρφωση μιας εικόνας σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια ενωμένη Ιρλανδία.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός του εταίρος, το κόμμα Φίνε Γκέλ, αναμένεται να δημοσιεύσει αυτό που περιγράφει ως «προσχέδιο για ένα ενωμένο νησί» στο ετήσιο συνέδριό του την ερχόμενη εβδομάδα.