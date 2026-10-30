Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν από την 1η Νοεμβρίου οι ώρες μειωμένης χρέωσης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Οικονομία

ρεύμα
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Από την 1 η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο ρεύματος της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο ΔΕΔΔΗΕ.

Και θα ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου 2027. Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

1. Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

2. Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1 η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

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