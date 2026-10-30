Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ως εδώ… δεν σας επιτρέπω, είναι σοβαρό» – Το ξέσπασμά της on camera

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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Ξέσπασε on camera η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όταν οι ρεπόρτερ επέμεναν με τις ερωτήσεις τους για τη δικαστική διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρχικά είπε ότι «είναι μια σοβαρή διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν μου επιτρέπεται να το συζητήσω, πώς αλλιώς να το πω… Σας παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή να τελειώσει όλο αυτό. Είμαι ξεκάθαρη, σέβομαι τη δικαιοσύνη».

Οι δημοσιογράφοι επέμεναν και τότε εκείνη εμφανώς ενοχλημένη, είπε: «Ως  εδώ… δεν σας επιτρέπω, είναι σοβαρό…. Σε παρακαλώ. Έχω έρθει εδώ κυρία, με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα και από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Είμαι κι εγώ άνθρωπος».

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