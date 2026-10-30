Σύνοδος G20 στην Ατλάντα: Ο Ρούμπιο υποδέχεται σήμερα τους ομολόγους του – Στην ατζέντα τα διπλωματικά αδιέξοδα και η ενέργεια

Σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αναταραχής, οι ΗΠΑ φιλοξενούν σήμερα τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 με τη συμμετοχή και της Ρωσίας.

Η συνάντηση διεξάγεται στη σκιά του γενικευμένου διπλωματικού αδιεξόδου σε κρίσιμα μέτωπα, όπως στο Ιράν και την Ουκρανία, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εντείνει την πίεση στην Ουάσινγκτον, μόλις λίγα 24ωρα πριν από τη διεξαγωγή των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Προετοιμασία για τη σύνοδο στο Μαϊάμι

Η σύνοδος αυτή, της οποίας θα προεδρεύσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα διεξαχθεί ως αύριο, Σάββατο, στην Ατλάντα της Τζόρτζια και έχει στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου στο θέρετρο γκολφ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Στη G20 συμμετέχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Γαλλία, Βραζιλία), ωστόσο με την πάροδο των ετών έχει χάσει μέρος της αίγλης της, καθώς δεν έχει καταφέρει να λάβει σημαντικές αποφάσεις.

Αναφερόμενη στη σύνοδο κορυφής στο Μαϊάμι, διπλωματική πηγή επεσήμανε ότι «έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως επίδειξη της αμερικανικής ισχύος -καθώς και της δέσμευσης των ΗΠΑ στην ανάπτυξη, την απορρύθμιση, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις- παρά ως μια σύνοδος με σημαντικές, ουσιαστικές φιλοδοξίες».

Η ατζέντα της Ουάσινγκτον

Οι ΗΠΑ του Τραμπ, που ασκούν αυτή την περίοδο την εναλλασσόμενη προεδρία της G20, εκτιμούν ότι η Ομάδα έχει παρεκκλίνει από τους αρχικούς της στόχους και επιχείρησαν να «επαναπροσανατολίσουν» την G20, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία «είναι αδιάσπαστες».

Στην Ατλάντα «οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις που συνδέονται με την ενέργεια και την αλυσίδα ανεφοδιασμού ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν τρόποι για τη συλλογική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των γεωπολιτικών εντάσεων στην οικονομική ασφάλεια», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της πρόσβασης σε ενέργεια -απαραίτητης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη- και τόνισε «την κοινή αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες κρίσεις και να διατηρηθούν ανοικτές οι θαλάσσιες οδοί ζωτικής σημασίας για το εμπόριο, χωρίς απειλές ή τέλη».

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου δεν αναμένεται να εκδοθεί «τελική ανακοίνωση», αλλά «συμπεράσματα» από την αμερικανική προεδρία, σημείωσε διπλωματική πηγή.

Προειδοποιήσεις για Μέση Ανατολή και αδιέξοδο στην Ουκρανία

Η σύνοδος αυτή πραγματοποιείται την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις για μια ενδεχόμενη, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από πολλές χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για μια σύντομη και έντονη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στις 3 Νοεμβρίου.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια μικρή ‘Επική Οργή’», είπε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, αναφερόμενος στο όνομα που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στην επιχείρησή τους εναντίον του Ιράν.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε τέλμα από την αρχή του έτους.

Μια συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να επανεκκινήσουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά η Ουάσινγκτον δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμη.

Διπλωματικές ισορροπίες

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει ήδη φτάσει στις ΗΠΑ για να πάρει μέρος στη σύνοδο της G20, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Κανείς όμως δεν αναμένει ότι θα υπάρξει πρόοδος προς την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ ο Τραμπ έχει καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ, αλλά αναμένει ακόμη την επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο.

Η παρουσία του Ρώσου υπουργού αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους.

«Πιθανόν θα το δουν με πολύ κακό μάτι», υπογράμμισε στο AFP η Αλίσα Τσανγκάνι του Atlantic Council.

Ωστόσο, η παρουσία του «σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τις ενέργειες ή τις θέσεις του», διευκρίνισε η διπλωματική πηγή, προσθέτοντας ότι «οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τη στάση τους όσον αφορά την Ουκρανία».

Μεγάλη απούσα της συνόδου θα είναι η Νότια Αφρική, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί ότι διώκει τους Αφρικάνερ.

Αντιθέτως η Ουάσινγκτον προσκάλεσε την Πολωνία, καθώς επιθυμεί η χώρα να γίνει μέλος της G20.

Οι παρατηρητές θα αναμένουν να δουν αν θα υπάρξει κάποια επαφή μεταξύ του Ρούμπιο και του Βραζιλιάνου ομολόγου του Μάουρο Βιέιρα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατέφυγε στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον πρόεδρο Λούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ