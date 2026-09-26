Στάθης Μαντζώρος: Έκκληση για βοήθεια από τη σύζυγο του ηθοποιού – «Πρέπει να πάει σε Κέντρο Αποκατάστασης, χρειάζονται 10.000 ευρώ τον μήνα»

Δεκατρείς μήνες μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, ένα σημάδι ελπίδας φάνηκε με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή στην «Espresso», πλέον αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων.

«Ο Στάθης είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια μικρή εξέλιξη, που μας κάνει αισιόδοξους. Μπορεί πια και μας αναγνωρίζει», είπε χαρακτηριστικά.

Πρέπει να μεταφερθεί σε Κέντρο Αποκατάστασης

Η ίδια εξήγησε πως μετά την πολύμηνη νοσηλεία του, είναι πλέον απαραίτητη η μεταφορά του ηθοποιού σε κέντρο αποκατάστασης, ώστε να συνεχιστούν οι θεραπείες σε πιο εξειδικευμένο περιβάλλον.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί, το έκαναν. Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργεί σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε. Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται», δήλωσε η Αντωνία Καλαντζή.

Το κόστος είναι υψηλό… σχεδόν απαγορευτικό

Όπως ανέφερε η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου, για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του χρειάζονται τα απαραίτητα χρήματα, καθώς η τραχειοστομία στην οποία έχει υποβληθεί, περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές σε εξειδικευμένες δομές: «Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα».

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε…»

Η Αντωνία Καλαντζή μίλησε και για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει, εξηγώντας ότι η ανάγκη για συνεχή θεραπεία και αποκατάσταση την οδήγησε να απευθυνθεί δημόσια στον κόσμο για βοήθεια: «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης. Εγώ δεν γνώριζα τις τιμές, έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος, τι θα γίνει; Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω εδώ πέρα μόνη μου πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο καθόλου, μένω στο ενοίκιο. Δουλεύω σχεδόν όλη μέρα. Εμένα μου δίνουν δύναμη τα παιδιά μου».

Η στήριξη του Μιχάλη Αεράκη

Αναφερόμενη στη στήριξη που έχει λάβει από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, ευχαρίστησε όσους έχουν σταθεί στο πλευρό της οικογένειας: «Μας έχουν συμπαρασταθεί αρκετοί και ευχαριστώ και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε. Είναι πολύ δίπλα μας από την αρχή». Τέλος, έστειλε το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εξειδικευμένη θεραπεία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωσή του: «Διατηρούμε την πίστη μας πως με την κατάλληλη εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης θα πετύχουμε τη μέγιστη βελτίωση. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων που σας έχουμε δίπλα μας. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον όλων και τους ευχαριστώ από καρδιάς».