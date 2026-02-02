Μιχάλης Αεράκης: «Ο Δημήτρης Ήμελλος ερχόταν στον “Σασμό” με φρικτούς πόνους – Ο Στάθης Μαντζώρος μέσα σε μια νύχτα έπαθε ό,τι έπαθε»

Ο Μιχάλης Αεράκης ήταν το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day». Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την περιπέτεια υγείας του Στάθη Μαντζώρου, αλλά και τον θάνατο του Δημήτρη Ήμελλου, με τους οποίους συνεργάστηκε στον «Σασμό».

«Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του “Σασμού”. Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό μέχρι ηθοποιούς, όλος ο κόσμος που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης ο Μαντζώρος», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του. Μα και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα».

«Ο Δημήτρης Ήμελλος έλεγε “ό,τι ξεκινώ, θέλω να το τελειώνω”. Τέλειωσε τη σειρά ως παλικάρι, που ήταν μέχρι τέλους, μερικές φορές με φρικτούς πόνους. Κάθε άνθρωπος, μωρέ Σταματίνα, έχει το δικό του Γολγοθά. Πίστη χρειάζεται, αισιοδοξία χρειάζεται, για να έρθει στο τέλος, γιατί θα έρθει, αυτό που λέμε Ανάσταση, όπως την εννοεί ο καθένας. Αυτά υπάρχουν μέσα στη ζωή. Καλό είναι να μην υπάρχουν αλλά…» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Αεράκης.