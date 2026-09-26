Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές και καταιγίδες – Για ποιες περιοχές υπάρχει «πορτοκαλί» προειδοποίηση

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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.