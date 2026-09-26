Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές και καταιγίδες – Για ποιες περιοχές υπάρχει «πορτοκαλί» προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 επικαιροποιείται, προβλέποντας κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις για την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο το ίδιο διάστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται, προειδοποιώντας για κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.
  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο στην Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, καθώς και από αργά τη νύχτα στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.
  • Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

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